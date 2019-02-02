安心過好年！抗震避險投資組合大公開



▲四大抗震避險投資組合。（圖／元大投信研究團隊提供）

記者劉姵呈／台北報導

今年春節假期天數高達9天，開心度假之餘，是否你也在擔心手上的投資部位年後該怎麼處理？剛到手的紅包怎麼運用？去年下半年起受到美中貿易戰、升息循環影響，股市震盪幅度加大，讓今年一開年也不平靜，這讓許多人不禁在想，年後要保持空手？還是布局新的投資組合呢？

理財顧問提醒，投資理財目的是為了享受理想美好的生活，做好日常生活與理財目標的平衡，別讓數字起伏影響心情。一般針對退休規畫等長期理財目標，應該將眼光放遠，並搭配資產配置方法，納入避險功能的標的，追求整體投資組合中長期的穩健增長。

元大投信研究團隊也指出，投資人可以考慮納入避險工具為投資組合增加抗震係數。市場上一般以美股S&P500指數作為全球股市代表，而因美國長天期公債、黃金、美元指數、日圓匯率四大標的與S&P500相關係數偏低，是市場常見的避險工具選擇。在不同情境與條件下，有時各自有不同表現，投資人若不了解各避險工具差異及運用時機也可以透過組合來達到效果。

首先，在美國長期公債方面，因美國國家信評佳，加上美公債存續期間長，先前發生殖利率倒掛現象的時候，資金大量湧進時，容易產生資本利得。第二，黃金是最天然的避險資產，且各國央行皆有黃金儲備，流動性佳、具有稀少性，但要小心保管問題。第三，美元為全球流動性最佳的貨幣，在去年也成為最強勢的貨幣，各國央行主要儲備貨幣，連我國央行的外匯存底貨幣組成，以美元逾8成最多。最後是日圓，當股市波動的時候，資金就會轉入日圓，因其流動性佳、資金成本便宜，加上今年日本央行持續貨幣寬鬆政策，美中貿易戰雖然暫時傳出樂觀的消息，但以過往經驗來看，貿易戰可能不會太快落幕；而在股市動盪難以避免的情況下，避險需求仍將主導今年的日圓走向。

目前台灣也有美國長天期公債、黃金、美元指數與日圓匯率等ETF選擇，投資人透過證券交易帳戶就能將資產輕鬆配置到股票、債券、商品、外匯等領域，透過持有不同資產的方式達到風險分散的效果。