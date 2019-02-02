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豬年投資亮點！四大族群成為新年第一季市場大黑馬

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▲▼股市。（圖／記者張一中攝）
▲股市。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／綜合報導

回顧2018年全球股市，受到美中貿易戰影響，大多數呈現虎頭蛇尾的走勢，縱使台股在創下站在萬點之上的交易日最長紀錄，但外資法人全年卻共賣超台股金額逾3,500億元，創10年新高；加權指數跌幅達8.6%、櫃買指數則跌了16.82%。受到中美貿易戰波及，電子業可是去年的輸家，今年法人共識最高的第一季市場大黑馬究竟是誰？

因蘋果手機銷售不如預期，造成相關供應鏈股價與業績陷入低潮，尤其組裝代工廠鴻海遭到外資大舉賣超，連帶同集團相關個股也受波及。法人最看好今年第一季台股黑馬就是「5G」，由於5G具備超高速、低延時的特性，配合AI人工智慧、物聯網等應用，未來「跨產業發展」將會是5G技術引領下的產業升級關鍵。

法人機構預測，一旦5G發展結合AI人工智慧、物聯網，則到時許多產業將不再維持原有的面貌，各家公司的產業屬性、定位也將面臨巨大的改變，而以下2大應用最受矚目：

首先，現階段5G被公認應用面最廣的「無人汽車（自動駕駛）」為例，在2018年，華為手機已經與保時捷合作，展示透過手機操控汽車的可能性；而中興通訊也已宣布與高通合作推動新一代車用通信網。百度則已與金龍客車合作，在2018年量產中國首款無人駕駛微循環巴士，這些例子都是國外應用5G作「跨產業」的最佳案例。

今年1月的美國消費性電子展（CES）也展示了自動駕駛、車聯網、AI、5G等技術的大融合，將是未來各大車廠主要的發展重點。包括豐田、現代競相推出自動駕駛概念車，奧迪推出未來汽車駕駛轉換為多元娛樂駕駛新技術；KIA與麻省理工學院合作堆出全球首個情緒感應AI技術。

除了自動駕駛以外，再者，5G也可應用在通訊業上，台灣大哥大日前才與工研院簽署5G合作意向書（MOU），將聯手主攻跨產業的工業物聯網（IIoT）和人工智慧物聯網（AIoT），開拓「無人經濟」智慧商務新藍海。

另外，鴻海、亞太電信也在去年12月首秀5G應用，聯手英特爾推出無人搬運車和智慧倉儲搶得台灣第一張5G實驗網路執照的亞太電信表示，該公司攜手鴻海、英特爾，除已對外展示「無人搬運車（AGV）、智慧倉儲、8K VR」等應用外，並已在內湖、土城等地建立實驗場域，目標是在今年有完整的商用方案推出。

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