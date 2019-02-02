春節誰最有財運　彩券頭獎中獎人都是高額頭、小眼睛

▲去年億元頭獎中獎人最大特徵是高額頭、小眼睛。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

後天就正式過年，不少民眾會在過年期間買大樂透，或是集資買刮刮樂試手氣。《ETtoday新聞雲》特別統整2018年億元頭獎中獎人的輪廓，主要特徵就是高額頭、小眼睛，若身邊親友有這樣特徵的人，就將錢交給他去買彩券吧！

根據台彩統計，2018年整年下來，億元頭獎中獎人男性多於女性，若以近3年來說，2016、2018年都是男性多於女性，只有2017年是女性多於男性。在年齡部分，2018年億元中獎人大多是大多是50歲到59歲，但2016年、2017年都是40歲到49歲居多。綜合來說，可以請家中爸爸、哥哥去買彩券，中獎機率也許會提升。

若從五官特徵來看，2018年億元中獎人都有個統一特徵，就是橢圓型臉、額頭高、長眉、小眼睛、高鼻、大耳、大嘴。值得注意的是，近2年的億元中獎人都有個共同特徵，就是「小眼睛」、「高額頭」，若家中親友有這兩項特徵的民眾，務必推派他出門去買彩券，增加中獎運哦！

此外，台彩今年過年大樂透加碼獎金3.6億元。從2月1日到初六（2月10日）連續10天每天開獎，每期加開9個號碼，對中其中6個號碼就有機會獲得百萬獎金，活動期間共提供360組的百萬獎金，民眾可要把握機會。

▼ 近3年彩券頭獎中獎人特徵。（圖／台灣彩券提供）