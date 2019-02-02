　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

春節誰最有財運　彩券頭獎中獎人都是高額頭、小眼睛

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台彩總經理蔡國基指出，據統計，有這些面相的男性最容易成為樂透頭獎得主。（圖／記者賴亭羽攝）

▲去年億元頭獎中獎人最大特徵是高額頭、小眼睛。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

後天就正式過年，不少民眾會在過年期間買大樂透，或是集資買刮刮樂試手氣。《ETtoday新聞雲》特別統整2018年億元頭獎中獎人的輪廓，主要特徵就是高額頭、小眼睛，若身邊親友有這樣特徵的人，就將錢交給他去買彩券吧！

根據台彩統計，2018年整年下來，億元頭獎中獎人男性多於女性，若以近3年來說，2016、2018年都是男性多於女性，只有2017年是女性多於男性。在年齡部分，2018年億元中獎人大多是大多是50歲到59歲，但2016年、2017年都是40歲到49歲居多。綜合來說，可以請家中爸爸、哥哥去買彩券，中獎機率也許會提升。

若從五官特徵來看，2018年億元中獎人都有個統一特徵，就是橢圓型臉、額頭高、長眉、小眼睛、高鼻、大耳、大嘴。值得注意的是，近2年的億元中獎人都有個共同特徵，就是「小眼睛」、「高額頭」，若家中親友有這兩項特徵的民眾，務必推派他出門去買彩券，增加中獎運哦！

此外，台彩今年過年大樂透加碼獎金3.6億元。從2月1日到初六（2月10日）連續10天每天開獎，每期加開9個號碼，對中其中6個號碼就有機會獲得百萬獎金，活動期間共提供360組的百萬獎金，民眾可要把握機會。

▼ 近3年彩券頭獎中獎人特徵。（圖／台灣彩券提供）

▲▼ (財經過年留稿)近3年彩券頭獎中獎人特徵。（圖／台灣彩券提供）

ET快訊
過年紅包「忌封口」！9大禁忌藏恐怖詛咒　不只糗翻還「觸霉頭」
結婚80萬壓力大！新娘心疼「婚紗別拍了」　夫霸氣砸10萬照拍

關鍵字：台彩,彩券,威力彩,大樂透,頭獎,億萬富翁

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

大樂透加碼今晚登場　彩券行湧人潮「越晚越多人」

東南亞情侶用交往紀念日買刮刮樂　竟一次刮中百萬獎金

提高獎金與中獎率！　大樂透玩「連碰」秘訣曝光

大樂透春節加碼起跑　派50歲大叔去買、電腦選號中獎率高！

大樂透今開始加碼！頭獎上看3億　連開10天多360組100萬

過年刮起來！　16款刮刮樂中獎率一張表秒懂

刮刮樂挑尾數3、6、9必中？　台彩總座闢謠：是機率問題

台彩加碼起跑！今威力彩頭獎上看2.7億　大樂透明起多360組百萬獎金

過年晉升千萬富翁！4款新刮刮樂上市　頭獎最高1000萬

刮刮樂「2000萬超級紅包」加碼送賓士車　首位中獎人在台南！

比南極冷！極地渦旋零下50°凍爆　美國中西部變「明天過後」釀21死

住戶：按10樓電梯往地下室白門　最猛凶宅！錦新大樓百牌位曝光

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

刮刮樂3種選號方式實測！　網驚「369尾數」中獎率超高

【玩命關頭：特別行動】首支預告-今年暑假 震撼登場

嘉義大林設加工廠？鄉親攏不知　鎮長被罵「盤子」翻桌嗆：XXX

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她眼神死：第6隻了

《聲林之王》彩蛋在這裡!　李佳歡高音飆唱《崇拜》

每逢過年總被問：什麼時候結婚？　教你用「平均結婚年齡」超狂反擊！

所有男生們的「死亡選擇題」　女友問：我今天哪裡不一樣？

春節誰最有財運　彩券頭獎中獎人都是高額頭、小眼睛

川普預告貿戰將達成協議　郭台銘熱線絕不放棄威州投資

過年返鄉旅遊潮　買車票一個動作保障最高5000萬

豬年投資亮點！四大族群成為新年第一季市場大黑馬

影／鴻海春聯「六兆豐業何懼狂風巨浪」　郭台銘：2019年是最好的一年

影／大樂透今頭獎上看4億「今年最高」　百萬紅包還有336個機會

大叔買刮刮樂聽老婆的話　立刻中100萬獎金「直接出國玩」

川普熱線鴻海郭台銘　推特宣布「富士康會推進威州建廠」

中美貿易戰傷ICT　台廠遷移、品牌廠漲價最高至10%

影／顧立雄年夜飯必吃上海菜　9天連假帶老婆去花東走春

台南立委補選拼勝！　謝龍介：請鄉親給他9個月不好不連任

王金平選總統副手點名「中生代」　韓國瑜：有說禿頭，機會就大了

貿易戰加徵關稅「重創中國經濟」！美智庫：美國自身也受到傷害

大陸春節旅遊再成長　「到南方過年」成為新潮流

開刀完禁食！他爽帶「炸雞探望」開吃　女友眼神透殺機讓網笑翻

17歲無照機車雙載與貨車對撞　少年身亡後座少女斷腿

老鷹頂不住爵士樂攻勢　豪小子僅上場11分鐘攻下5分

單親媽A片色誘「硬騎」12歲少年解慾火　害他下面歪掉了

大陸「春節空城指數」　成都鄭州入榜現「虹吸效應」

韓職／年薪創紀錄卻無實感　姜白虎零用錢比李政厚少

財經熱門新聞

即／3億大樂透開獎！第一包百萬..

鴻海郭台銘稱2019年是最好的..

快訊／大樂透3億頭獎槓龜！下期..

富豪女10歲身價破176億　學..

大叔買刮刮樂聽老婆的話　立刻中..

大樂透今頭獎上看4億「今年最高..

勞動基金1月賺1126億創歷史..

鴻海愛心嘉年華會登場　員工尾牙..

銀行放年假　想領百元新鈔看這邊

春節這4天上班　老闆要給雙倍薪

別忘了　今日是換鈔最後一日

兼差族加勞保別被唬　給付馬上翻..

最傳奇打工仔身價600億　打下..

這公司85萬人求職！時薪465..

更多熱門

相關新聞

大樂透今頭獎上看4億「今年最高」　百萬紅包還有336個機會

大樂透春節加碼昨天(1日)首先登場，頭獎卻未開出，今天(2日)頭獎預估上看4億元，是今年為止最高頭獎。而台彩春節加碼的360組百萬大紅包，昨天已有24組抱走百萬獎金，還剩下336個機會。

大叔買刮刮樂聽老婆的話　立刻中100萬獎金「直接出國玩」

快訊／大樂透3億頭獎槓龜！下期上看4億元

即／3億大樂透開獎！第一包百萬大紅包出爐

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

媽浙江帶豬肉回台　闖關成功！

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字

孫其君劈完郭雪芙談判正宮　她還想要在一起　

2歲Lucy陪隋棠上班！「員工視角」曝家教

苗栗假日之森傳紅線雙屍　關鍵鑰匙藏內情

載4妹被超車不爽　拿球棒反遭海K

美國女想自殺　邂逅高富帥救了她

7歲女替母請假　董事長暖哭准了

結婚80萬老公壓力大！她不拍婚紗網讚爆

女屎堵1週！尿管插肛「糞水狂炸」

台南過勞醫失蹤！妻子發文淚尋

金裕貞轉大人　毛衣太貼曝豐滿胸型

極地渦旋強襲　馬桶變冰塊的形狀

他收PS4全餐爽爆！老婆曝「黑暗真相」讓網跪了

【走春來去拜財神】何麗玲、Twice也來拜　紫南宮神蹟有人借金600元還290萬

更多

最夯影音

更多

比南極冷！極地渦旋零下50°凍爆　美國中西部變「明天過後」釀21死

住戶：按10樓電梯往地下室白門　最猛凶宅！錦新大樓百牌位曝光

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

刮刮樂3種選號方式實測！　網驚「369尾數」中獎率超高

【玩命關頭：特別行動】首支預告-今年暑假 震撼登場

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面