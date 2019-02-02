他收PS4全餐爽爆！老婆曝「黑暗真相」再送2萬元遊戲…霸氣宣言讓網跪了

網搜小組／鄒鎮宇報導

高雄一名男網友因生日獲得妻子贈送的「Sony PS4全餐」，頓時成為全台男生最羨慕的男人。對此，他老婆也發文解釋贈送遊戲的「真實原因」，並發下豪言，「PS5出了又怎樣？頂多再送他PS5而已啊」又再被網友讚爆。

幸福男日前炫出愛妻贈送的生日禮物，可以看到PS4主機、VR眼鏡、遊戲機手把、遊戲「防火牆絕命時刻（Firewall Zero Hour）」射擊控制器禮包、鐵三角ATH-M50頭戴式耳機、2把PS Move動態控制器、主機專用的直立式散熱底座，8大禮全加起來超過市價2萬多元。

▲原PO再送了老公2萬元的遊戲加會員。（圖／翻攝爆廢公社）



事後，他的老婆也在臉書社團「爆廢公社」發文透露，送完老公主機配備後，立刻買了10片遊戲、12個月的線上會員給對方，共計花費4萬多元；這一切除了幫疼愛他的老公慶生外，主要目的是「老娘我終於可以安心追劇了！！」

原PO表示，老公總是把最好的東西都給她，對於自己想要的遊戲機總捨不得買，所以當她領到年終後，也毅然決然地下手，「雖然沒多少錢，但是老公講的：心意足夠就好了」，並承諾要讓老公初二回娘家以外的時間可以盡情玩到爽。

對於許多網友提出「PS5快出」的建言，原PO也大方地說，「我無所謂，你們知道PS3～PS4的中間隔7年嗎？你們知道PS4隔了好多版本嗎？PS5出了又怎樣？至少現在他玩的開心就好啊！」、「2/14號是我們的結婚紀念日，頂多再送他PS5而已啊！」

霸氣的宣言頓時又被網友讚爆，「別人家的老婆總不會讓人失望」、「有老婆真好，我連女朋友都沒有」、「ps5要出又怎樣？人家愛老公的一種方式」、「妳做了所有老婆的典範了」、「這篇怎麼都看不到字，好亮啊」、「好羨慕啊⋯好老婆無誤」。

▼原PO全文如下。（圖／翻攝爆廢公社）

