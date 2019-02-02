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勞動基金1月大賺1126億創歷史新高　一口氣追回去年虧損還賺400億

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▲▼台股,上漲,集中市場,加權指數,投資人,散戶,財經,股市。（圖／翻攝自網路）

▲根據統計，勞動基金2018全年累計虧損726億、收益率-1.95%。（示意圖／翻攝自網路）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部公布2018全年投資績效，在美中貿易戰衝突未解、美國聯準會貨幣政策尚未明朗化等影響下，全球金融市場劇烈震盪，連帶影響政府基金績效，去年整體虧損726億元，不過今年1月初估投資收益數達1126億元，創下單月收益歷史新高，一口氣彌平去年虧損，同時還多賺400億元。

根據勞動基金運用情形報告統計，截至去年12月底，整體勞動基金虧損726.6億元、收益率-1.95%，其中勞退新制基金去年虧損423.8億元，收益率為-2.07%；勞退舊制基金虧損176.2億元，收益率達-2.15%；勞保基金虧損虧損156.5億元，收益率達-2.22%，其他就保基金、職災保護專款等維持正數。

2018年全球金融市場大幅回檔，勞動基金短期績效也受到影響，不過長期來看，過去經歷全球股市震盪，最近10年的平均報酬率仍有3.31%，且長期投資績效均優於同期間的法定保證收益率。

▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲勞工退休金依法受到保障，並不會因短期績效而有任何損失。（示意圖／記者周宸亘攝）

勞動基金運用局表示，去年受到全球股、債市下跌影響，基金短期操作難度提高，不過基金局隨時掌握市場動態，彈性調整配置，盡力降低市場波動影響，整體勞動基金去年報酬率為-1.95%，但國內外投資表現仍較市場主要指標為優。

此外，勞動基金運用局強調，新制勞工退休金依法有2年期定期存款的最低保證收益，勞工於退休時所領取的退休金，依法受到上開保障，不會因為短期間的評價損失而遭受到減損。

展望未來，全球經濟因貿易糾紛前景尚不明朗，但歐美貨幣政策步調趨於緩和，帶動投資信心回溫，勞動基金運用局將持續密切關注全球金融與經濟情勢，適時調整投資部位，以獲取勞動基金長期穩健收益，保障勞工經濟安全與退休生活。

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關鍵字：勞動部,勞動基金,貨幣,聯準會,美中貿易戰,投資,勞工,退休金

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