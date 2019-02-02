想要少奮鬥30年　理財大師說要先存到500萬美元

▲一旦停止存錢，就放棄了讓複利經年累月為你積蓄財富。（圖／記者陳亭伃攝）

財經中心／綜合報導

近來有不少人在網路上提倡「FIRE」運動，鼓勵人們提早退休，引起不小的共鳴，對那些被工作消磨得心力交瘁的年輕人來說，「FIRE」可說是人人追求的「聖杯」，但對知名理財專家歐曼來說，這種生活方式恐使人在災難臨頭時措手不及。

所謂「FIRE」運動即「financial independence, retire early.」（經濟獨立，提早退休）的縮寫，它鼓勵人們努力工作、賺錢、存錢，然後停止成為「某人」的奴隸。先想好自己想過怎樣的生活，接著近一切努力實現這個目標。今日先犧牲享受，明日再享受犧牲。這項活動在網路討論區Reddit上引起廣泛的討論，有超過43.3萬名用戶加入討論相關主題的群組，分享自己實現「FIRE」的方法，「FI/RE就是將你的儲蓄最大化。開源節流達成FI（財務獨立），同時儘快享有RE（早日退休）的自由。」

然而理財專家歐曼（Suze Orman）卻對「FIRE」運動澆了一大桶冷水，指出這種做法卻潛伏著財務災難的風險。歐曼在接受理財節目Afford Anything訪問時表示：「大家聽著，我知道你們都想在25歲、30歲就退休，但隨著年齡增長，某些事情就會發生。」

「你可能會被車撞、你可以會摔倒、生病，甚至得癌症，」歐曼表示，「如果災難發生，你打算怎麼辦？你會像被火烤一樣。」身價估計達3000萬美元的歐曼接著表示：「如果你有2000萬美元、3000萬美元、5000萬美元，就可以像我一樣，好嗎？如果你有那麼多錢，你想要退休，OK。」但如果沒有，那就跟大家一樣，繼續存錢，因為「一旦停止存錢，就放棄了讓複利經年累月為你積蓄財富。」

▲當你年輕的時候，你投資的錢會替你賺錢，這筆錢再為你賺另一筆錢，錢再滾錢。（圖／視覺中國CFP）

「當你年輕的時候，你投資的錢會替你賺錢，這筆錢再為你賺另一筆錢，錢再滾錢。等你年紀大了，就無法透過賺錢來彌補這樣的總數。」當Afford Anything主持人問到，需存到多少錢才能實現「FIRE」時，歐曼說：「你至少需要500萬或600萬美元，甚至有可能需要1000萬美元。如果沒達到這筆數字，對大多數人來說都不夠。」

「如果你想，你依然可以這樣做。但我個人認為，提早退休你一生之中，可能犯的最大理財錯誤。我認為這很荒謬，如果你玩火（FIRE），你會被燒傷。」

歐曼的批評，引來正反兩面的回應。「FIRE」運動支持者Thomas Insall認為，能聽到來自一生都努力工作並成就自己的人的反面意見，是件好事，有助於反思、重新評估，然後以較謹慎的態度和保守的做法落實FIRE的目標。

不過歐曼的言論在Reddit上的FIRE討論群組中，批評的聲浪較高。有人認為歐曼過於自以為是「歐曼不希望你聽其他的意見，只希望你聽她的。」，也有網友認為，歐曼之所以批評FIRE，是因為這會毀了自己多年來靠提供理財建議賺大錢的商業模式。