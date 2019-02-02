二手奢侈品也能炒大你的紅包　愛馬仕最夯珠寶愈來愈好賺

▲二手奢侈品市場商機愈來愈大。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

2013年時，當Stéphanie Crespin在新加坡推出奢侈品二手市場網站時，大家仍不敢大聲說自己在購買奢侈品。因為常會覺得上頭沾染上「不好的氣息」，而且人們也會覺得買奢侈品，會有種丟臉的感覺。不過近來葡萄酒、珠寶在二手市場的需求快速上升中。

Berenberg Bank在去年推出的報告中指出，目前二手奢侈品市場約有200億歐元的市值， 約佔所有奢侈品的一成，相較成熟的日本也跟這個數字差不多，至於剛起步的中國大陸約占3%。然而，數位平台秒回收、寺庫等都在提升消費者對網路購買二手奢侈品的信心，也進一步吸引西方企業進駐中國大陸。

「我們發現，在我們還沒投入任何營銷預算時，亞洲的數字目前呈現兩到三倍的成長。」法國二手名牌交易平台Vestiaire Collective共同創辦人莫伊森說，也讓他們決定進駐香港。「即使愛馬仕和香奈兒等品牌的需求仍然很高，但珠寶的需求在急遽上升中。」

▲二手奢侈品在中國大陸突然刮起一陣炫風，其實是從實體店面吹起的。（圖／CFP）

莫伊森表示，其實消費者不只是買東西，更追求一種「復古」。「我們每個作品都是獨一無二的，其實你來我們這邊，也像在尋寶。因此不只追求物品，更讓它增添情感色彩。」

至於為何二手奢侈品會在中國大陸突然刮起一陣炫風，其實是從實體店面吹起的。目前香港二手名牌服飾專賣店米蘭站及日本最大二手百貨公司Komehyo，都已進入大陸市場，尤其是新型態這種拋棄成見的消費模式，更助長了這個風潮。

即使買這個東西，最大的風險是假貨。不過，莫伊森認為，二手奢侈品市場已經有在採取預防措施，保障消費者，例如Vestiaire Collective 2009年已與路易威登（LVMH）、香奈兒等精品業者簽訂規章，希望透過合作，打擊冒牌貨：另外，她還進一步在法國培訓員工，來檢驗香港公司的商品。

事實上，根據貝倫貝格銀行的研究指出，整體奢侈品市場的產值，將再上升3%到4%，而其中二手市場將會有7%到10%的成長。許多品牌也都正積極與二手平台合作，像寺庫7月才獲LVMH旗下亞洲私募基金L Catterton Asia和大陸電商京東投資1.75億美元。在中國大陸市場越來越M型化的同時，二手市場將在這殺出一條血路。