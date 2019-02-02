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香港富豪女劉秀樺10歲身價破176億　學父創業賣史萊姆大獲成功

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▲▼ 。（圖／翻攝自IG／chorus_slimes）

▲香港富豪劉鑾雄女兒劉秀樺自己創業賣玩具。（圖／翻攝自IG／chorus_slimes

財經中心／綜合報導

年輕人創業浪潮越來越高，勵志創業的故事比比皆是，但未成年創業的卻屈指可數，而香港富豪劉鑾雄和甘比10歲的女兒劉秀樺，近來就開始了自己的創業。

綜合陸媒報導，被稱為「大劉」的劉鑾雄是香港有名的「股壇狙擊手」、「潮商富豪」，在富比士2018年香港富豪榜中，劉鑾雄以170億美元（約5236億台幣）身價排名第五。除了事業上相當成功，他的家庭生活也非常幸福美滿，劉鑾雄娶了妻子甘比以後，兩人有兩個女兒和一個兒子。而甘比也是首屈一指的香港女首富，現在的甘比除了照顧孩子之外，就是通過「劉鑾雄慈善基金會」幫助香港的弱勢社群，既為劉鑾雄和自己帶來好評，也能為自己的家族企業帶來正面形象。

劉秀樺是劉鑾雄與甘比之女，含著金湯匙出生的她，自小就深受父親的疼愛，一出生就收到劉鑾雄所贈的名貴珠寶、房產，年僅10歲的她，身價就已經超過176億台幣。

作為劉鑾雄的女兒，10歲的劉秀樺更繼承了父親的商業頭腦，最近還開始學父親創業做生意，將目標瞄準了小朋友們非常喜愛的水晶黏土行業。

劉秀樺的創業動機也相當單純。原來，劉秀樺跟其他同齡小朋友一樣，迷上了一款名為史萊姆的玩具，這玩具不只能夠提高孩子動手能力，同時還有很好的減壓效果。而劉秀樺就因為看準了這個商機，在自己父母的幫助之下，將自己的興趣變成了一門生意，創立自家品牌Chorus Slimes，在自己遊玩之餘還銷售史萊姆。

▲▼ 史萊姆（slime）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 史萊姆因被爆出含有害物質，因此劉秀樺決定用安全的材料做產品。（圖／達志影像／美聯社）

劉秀樺甚至為自己的產品設計了品牌logo，她將這些水晶泥玩具重新設計、包裝再賣出去。她製作水晶泥的材料也相當講究，材料都是在媽媽陪同下買回家自製的，還特別注意不使用會危害健康的硼砂。一般的水晶泥玩具都賣50到80元港幣（約196到314元台幣），她每個產品只賣28元港幣（約110元台幣），價格比市價便宜很多，創業之後，劉秀樺還開了屬於自己的社群平台，在網路上進行品牌宣傳。

另外，劉秀樺還為自己的品牌開設了網站，在職員那一欄，寫著創辦人是Josephine（劉秀樺英文名），父親大劉（Joseph）則是公司的行政人員，至於母親甘比則是員工。

而做為劉秀樺母親的甘比也大力支持女兒首次創業，不遺餘力地幫助女兒宣傳，並且邀請自己身邊的好友關注自己女兒，成功引起外界的關注，現在，鄭秀文、梁洛施、楊千嬋等很多香港明星都成為了劉秀樺的星級客戶。

父親劉鑾雄對於寶貝女兒的事業也非常重視，為了讓女兒的事業發展的更好，他還為女兒在自己的大商場中設置了一台自動販賣機，據消息透露，很多販賣機中的產品時常完售待補，生意相當好。

當然不僅僅是有母親和父親的照顧，10歲的劉秀樺也親力親為，時常自動販賣機前查看買賣情況，而會她認真的記錄、比對機器的銷售情況，並把訊息一條一條記錄下來，在她的眼裡，這也成了她的第一份大事業。

出生於大富大貴的家庭，想必大家都覺得劉秀樺的人生開了掛，從小就奢侈非常，但其實甘比會時時帶著劉秀樺參與公益活動，一起幫助貧苦的人，也是以另一種方式讓劉秀樺明白不是所有的人都生在富貴之家，也更要珍惜眼前的一切。

據悉，劉秀樺創業的收入並不會納入自己的囊中，而是把賺的錢全部捐出去做慈善。小小年紀的劉秀樺不僅有著很強的商業頭腦，還有著一顆善良的心，更讓不少網友誇讚劉秀樺是個人美心善的小女孩。

不得不說，劉秀樺在父母的幫助之下，這一次的生意做的相當成功，而劉秀樺能夠有這麼傲人的經商頭腦，完全是離不開自己的父親和母親的教育。而有大劉這個商界奇才的教導，想必劉秀樺日後的事業也會更加引人注目。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：香港,富豪,富二代,創業,史萊姆,玩具

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