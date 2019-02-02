年假首日趕除舊佈新　省水省電省荷包小秘訣大公開

▲過年期間打掃省水、出遊關電源，小小動作就可以養成新的一年的好習慣。（圖／取自Pixabay）

記者馮建棨／綜合報導

不少民眾會趕在過年前進行打掃，經濟部表示，今年過年有多天假期，也有不少民眾會提前打早，就在打掃的時候，只要多用點心，就能省水省電，新的一年就養成好習慣。

經濟部指出，居家掃除，水、電應分離，千萬不要為了美觀或方便收納，將電線對折綑綁，避免電源線內部電線的斷裂或外部絕緣被覆破損，造成短路起火燃燒的情形；清潔電器用品前記得要先關閉電源、確認電線插頭已拔除；切勿以濕手觸摸電器、濕手接觸插頭、濕布擦拭電器或於潮濕環境使用電器產品。圍爐團圓，避免用電過載，同一插座或延長線切勿同時使用過多電器設備，也要避免串接延長線使用，建議可挑選附有過載保護的延長線，以免負荷超載造成線路溫度升高而走火

過年期間部分家庭會出遊多日不在家，經濟部提醒，可以把不必要的電源開關都要關閉，離家前記得拔除家中電器產品的插頭，或關閉總電源開關(無熔絲開關)；出遠門前，也可請有合格登記的電器承裝業，將家裡的線路及重要的電氣設備確實檢查及修理。

經濟部水利署也請到省水達人分享小秘方，過去大家熟知以淋浴代替泡澡、洗米洗菜水用來洗地板、澆花，選購有省水標章的馬桶、洗衣機等，其實定期針對家裡用水設備檢查漏水，不僅節水，也是開春防漏財的方式。另外若以杯子裝水刷牙只需水量1公升，較開著水龍頭6公升，可減省5公升用水；淋浴洗澡需水量70公升，較浴缸泡澡150公升，可減省80公升用水；水桶裝水擦洗車需水量60公升，較水管沖洗240公升，可減省180公升用水。有時候，改變一下用水習慣，就可以輕鬆省水。

水利署也提醒，民眾添購用水設備時，記得選購省水標章產品，從每次用水就開始省水，且從去年四月開始，國內銷售的馬桶及洗衣機將強制需具備省水標章，民眾於選購馬桶與洗衣機時可以多留意。

經濟部說，春節連續假期應加強注意居家用電安全，另外打掃也可以順便省水，一口氣省水省電，幫荷包多賺紅包錢。

▼過年期間打掃省水、出遊關電源，小小動作就可以養成新的一年的好習慣。（圖／記者陳怡伶攝）