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年前記得還錢！農曆新年「8大禁忌」　小心害自己衰一整年

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▲▼紅包，壓歲錢，春節，過年，家人團聚。（圖／視覺中國）

▲農曆新年到來，大家盡量避免過年禁忌，才不會害自己衰一整年。（圖／視覺中國，下同）

生活中心／綜合報導

農曆新年到來，除了買新衣、買新鞋開好運之外，還要多說吉祥話，才能讓自己好運旺旺來，對於老一輩的人來說，有些新年禁忌需要遵守，才能避開壞運，《Skyscanner》整理出8項過年禁忌，提醒大家盡量避免，才不會害自己衰一整年！

一、不動刀剪針線
 在傳統的觀念中，刀、剪等物品皆屬利器，據說若是在大年初一使用這類物品，接下來的一年將容易有皮肉傷的狀況發生；若是使用指甲剪或剪刀，亦有剪斷財路的說法。

二、避免打破東西
 打破東西就是破財，在新年破財可是讓人好生不舒服啊，所以年前記得將所有易碎的杯、碗、盤、碟等好好收放，也要提醒小朋友們多加留意，若真的不小心打破東西，就趕緊唸「歲歲平安、歲歲平安」這句吉祥話吧。

三、不能早上洗澡洗頭
 年初一的早上最好避免洗澡、洗頭，據說會將一年的財運都洗掉，為了避免被家裡的長輩唸，記得除夕夜就將自己梳洗乾淨，也有去除霉運的說法喔。

四、不要掃地
 年節掃地表示會將錢財掃出門，但是過年期間總有親友前來拜年，若是髒了需要打掃怎麼辦呢？記得將垃圾往內掃就行了，這表示金銀財寶都會留家裡，當然也不能倒垃圾，反正過年期間也沒有垃圾車，所以應該可以減低誤丟的機率。

發燒,小孩,感冒,量體溫,吃藥,看醫師,問診,咳嗽,過敏,鼻涕,鼻水,氣喘,口罩小孩,口罩,小兒科,流感,洗手,腸病毒。（圖／視覺中國)

▲據說過年期間就在吃藥看醫生，新的一年可能都會不健康，所以能不吃藥的話就盡量不要吃。

五、避免看醫生、吃藥
據說過年期間就在吃藥看醫生，新的一年可能都會不健康，不過沒人會希望過年的假期都耗在醫院等著看診吧，當然是有必要才會前往；至於吃藥，現代人多了很多如高血壓等慢性疾病，藥都是要天天吃的，這個禁忌就只能盡量避免囉。

六、紅包送禮不能是單數
 好禮都要成雙，所以過年包紅包一定要是雙數，例如880元、2,000元等，送禮也盡量要雙數，例如一盒鳳梨酥最好有12個，因為單數的金額在傳統禮數上，是較不吉利的。

七、不能罵人及說不吉利的話
 這條禁忌幾乎是所有小朋友的調皮搗蛋通行證，因為在這段時間若是爸媽生氣罵小孩，表示新的一年小孩也會持續挨罵，所以若不是太過分的表現，爸爸媽媽都會盡量忍住。至於不說不吉利的話，這應該是平時就該少說點的，但是諸如「死」字，在過年期間就是極大的禁忌，所以就盡量克制囉。

八、欠錢不欠過年
 過新年代表一個嶄新的開始，希望所有的壞事都要隨著一年的結束而消逝，所以若是有欠別人錢，最好在年前還清，讓自己可以無債一身輕的往下一年邁進。

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關鍵字：過年,春節,農曆,運氣,禁忌

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