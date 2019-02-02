比爾蓋茲豪宅曝光！圖書館、百人宴會廳、人工沙灘全都有

▲微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）的豪宅「Xanadu 2.0」。（圖／翻攝為基百科）

財經中心／綜合報導

微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）曾為世界首富，據了解，他目前的淨資產高達953億美元，因此他有一處奢華的住所當然不足為奇。

據外媒《BusinessInsider》報導，比爾蓋茲的大宅位於美國華盛頓州的麥地那，名為「Xanadu 2.0」，總共耗時7年建造。這塊土地是比爾蓋茲在1988年以200萬美元購入的，據了解，目前這棟豪宅價值約1.27美元。

報導指出，當初在建造這棟房子時，建材是使用花旗松（Douglas fir trees）建造，約使用了50萬片木板，當時共有300位工人協助建造這棟房子。該棟豪宅內有許多高科技設備，可以依照人位於屋內的哪個位置去特別調節溫度和燈光，甚至還會有音樂與人隨行。

此外，Xanadu 2.0周遭有許多樹木，這些樹木能夠幫助房子調節氣溫。該棟房子內還有價值8萬美元的顯示器，上投可以顯示自己喜歡的畫作或照片。該棟房子內還設有，游泳池、蹦床室、可一次容納200人的宴會廳、2100平方英尺的圖書館、能容納20人的家庭劇院和可能停進23輛車的車庫。

看到這裡是不是也很想去這棟房子參觀看看呢？過去還真的有人花錢來這邊參觀，微軟每年都會舉辦拍賣會，拍賣會的所得將會捐贈到微軟旗下的慈善機構，比爾蓋茲過去曾提供「Xanadu 2.0」的導覽讓人下標，最終由一位為微軟員工以3.5萬美元得標。

▼ 微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)。（圖／達志影像／美聯社）