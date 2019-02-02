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瘋電影／鎖命危機　單身女郎的獨居風險

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文／賴賴

▲▼鎖命危機。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

真是有夠緊張，有夠恐怖的，感覺胃可以直接從嘴巴吐出來的緊張度，女主角簡直是厄運女王，靠近她的非死即傷，而有謀殺的嫌疑犯，竟然只有一個警察在抓，這真是有夠戲劇化，韓國警察配備也太寒酸了吧。

這個小成本電影很適合台灣電影製作單位做功課參考，不但有娛樂效果商業價值，想必觀眾也能從中獲得發洩，很喜歡這部電影導演取鏡光影安排，航空俯拍的視覺增添未知的恐懼，而減緩步調，很聰明的穿插。

整體感是好看的。

片　　名：鎖命危機 單身女郎的獨居風險
英文名稱：Door Lock
類　　型：劇情、犯罪、懸疑/驚悚
上映日期：2019-01-18
片　　長：102分鐘
導　　演：李權(LEE Kwon)
演　　員：孔曉振(GONG Hyo-Jin) 、 金叡園 、 金盛吳 、 趙福萊 、 李家燮
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：采昌國際多媒體


劇情大綱

不請自來的陌生人，毛骨悚然的殺人案

平凡獨居女子京敏（孔曉振飾演），某天下班回家，發現房門的電子密碼鎖，蓋子竟被陌生人打開！她隨即變更密碼，卻在當天晚上睡前，赫然聽到有人試圖要打開她的密碼鎖。被恐懼感包圍的她，縱使向警察報案，但警察對如此程度的案件並沒有予以理會。

之後，京敏的套房再度出現被闖空門的跡象，甚至伴隨一起離奇的殺人案，讓京敏愈來愈心神不寧，決定自己調查事件真相。她陸續發現密碼鎖上的不明指紋，還有門口掉落的菸蒂…。讓她隨著調查，驚覺原來這間套房裡面，似乎還住著另外一個人…。

▲▼鎖命危機。（圖／yahoo）

▲一直感覺這個屋子怪怪的。

▲▼鎖命危機。（圖／yahoo）

▲仗義的好友前來幫忙，卻被歹徒鋸腿。

▲▼鎖命危機。（圖／yahoo）

▲當每個人都是嫌疑犯的警察，也幫不上忙。


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關鍵字：瘋電影,鎖命危機,賴賴,孔曉振(GONG Hyo-Jin),金叡園

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