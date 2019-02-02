夢裡出現好多蛇　苦主睡醒頓悟：我發現自己也是，魯蛇

▲原PO夢到許多蛇，醒來發現其實自己也是魯蛇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

生活中心／綜合報導

有些人可能會在夢境看見各種不同的動物，卻不太清楚是否有什麼寓意。一名網友就在臉書「爆廢公社」半開玩笑地自嘲，有一天做了一個有很多蛇的夢，結果醒來突然頓悟自己其實也是蛇，只不過是魯蛇（Loser，人生失敗者的意思），讓其他網友看了都忍不住爆笑。

原PO提到，夢中他看到很多蛇，幾乎放眼望去都是，有活的也有死的，後來醒了之後想了一下，自己好像也是其中一員「魯蛇」，「這是在提醒我別再魯了嗎？還是要我當法海高風亮節？」

▲民間流傳，夢到蛇要去跟土地公拜拜。（示意圖／記者季相儒攝，與本文當事人無關）

其他網友們看到原PO頓悟的心得都忍不住笑了，但還是不忘留言安慰，「幫你QQ」、「直接魯到年底了啦」、「去拜土地公，看看祂老人家有何指示」；還有網友好心提醒，夢到蛇其實代表會有錢，「你走運了啦！」

而知名命理老師湯鎮瑋解釋，蛇代表的是內心深處的恐懼，可能是缺乏安全感，進而產生擔心、焦慮的情緒，或者是最近的生活太壓抑；另一方面蛇也確實有財運上升的象徵，在民間習俗上夢到蛇需要去拜土地公，算是感謝好運提升，如果是夢到把蛇打死則是大吉，表示最近碰上的難題或煩惱都能很快消除、解決。