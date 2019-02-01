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貿協帶台灣水果直送香港辦展　助出口2200萬台幣年成長兩成

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▲▼▲台灣有水果王國的美稱，農委會及外貿協會精挑8種水果帶到香港行銷，整體創造2200萬新台幣的商機。（圖／貿協提供）

▲台灣有水果王國的美稱，農委會及外貿協會精挑8種水果帶到香港行銷，整體創造2200萬新台幣的商機。（圖／貿協提供）

財經中心／綜合報導

為了協助臺灣的農產食品拓銷國際市場，行政院農委會委託外貿協會於農曆春節前的採購旺季，在香港永安百貨「臺灣食品廣場」舉辦「春節臺灣水果嘉年華」，台灣的蜜棗、茂谷柑、黑珍珠蓮霧、珍珠芭樂、鳳梨釋迦、鳳梨、葡萄、木瓜共8種熱門節慶臺灣水果，整體幫助出口2200萬新台幣，另外也促成香港高盛公司與地方農會的後續合作。

外貿協會指出，臺灣向來享有水果王國的稱號，又擁有最優良的加工食品技術，為了讓所有消費者能在一年四季均能享用臺灣水果加工品，未來外貿協會將鼓勵業者使用新鮮蔬果製成果乾產品，同時協助出口到國際市場。

貿協說，台灣水果在香港展示銷售，這是貿協首次辦理大型春節臺灣水果嘉年華會，由外貿協會葉明水秘書長主持，農委會也到場參加，另外也找屏東縣農會、林邊農會、高雄市農會、美濃農會、傑農合作社及疊溪合作等六個農會代表採購座談。

臺灣水果出口商表示，透過合作後帶動的元月份出口量較去年同期比較成長20%，當月出口貨櫃超過350噸，品項包括蜜棗、葡萄、火龍果、茂谷柑、番茄、椪柑、芭樂、楊桃等，出口金額超過新臺幣2,200萬元。

貿協秘書長葉明水說，香港是臺灣第4大重要的農產品出口國，2017年農產品出口香港金額達3億1,399萬美元，去年1到11月的出口值就超越過去，出口蔬果中以胡蘿蔔、芒果等最為暢銷。為了讓香港消費者一年四季都能享用到美味又安心的臺灣蔬果，未來也會推介由臺灣蔬果製作而成的果乾，不僅健康、天然，亦不添加防腐劑，女性朋友吃了不用擔心發胖，希望能與香港朋友一同分享這些來自臺灣的優質農產品。

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