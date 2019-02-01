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快訊／大樂透3億頭獎槓龜！百萬紅包「開出29注」…下期上看4億元

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▲▼ 台灣彩券,台彩,刮刮樂,大樂透,威力彩,彩券行。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲大樂透頭獎槓龜，下期上看4億元。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大樂透春節加碼登場，連開10天，每期頭獎保證1億元，1日頭獎上看3億元，下午開始就出現排隊人潮，台彩晚間開出第108000010期中獎號碼，由小而大依序為：10、17、20、21、32、41，特別號34。本期春節大紅包獎號由小至大依序則為：02、03、05、07、17、28、30、44、47。台彩表示，大樂透頭獎仍未開出，下期上看4億元。

台彩表示，2月1日的大樂透春節大紅包9中6開出24組，總中獎注數為29注，其中20組為單注中獎，3組為2注均分，1組為3注均分，2月2日繼續加開9個獎號，對中其中6個就中春節大紅包，目前頭獎仍沒有人中。


台彩表示，今年春節大樂透共加碼3.6億元，每期加開9個獎號，只要對中9個獎號中任6個即為對中獎項，每組獎金100萬元。如果2月1日到2月5日360組100萬獎金沒有全部送出，2月6日還會繼續加開9個獎號，直到360組100萬獎金全部送出。

▲▼大樂透。（圖／記者許力方攝）

不只大樂透夯，今年刮刮樂最受歡迎的就屬「2000萬超級紅包」，頭獎有3個2000萬、二獎5個200萬加賓士車、三獎300個100萬。根據台彩統計，截至1月31日為止，已刮出1個200萬加賓士車、24個100萬獎金。

本期春節大紅包中獎彩券的投注站共29家，當中不乏大獎常客，台北市中正區的「高進發彩券行」自105年起至今年都幸運開出春節大紅包獎項，為第一家連續四年都開出春節大紅包獎項的投注站；桃園市平鎮區的「鴻運投注站」高雄市阿蓮區的「金蓮華彩券行」則都在106至108年連續三年開出春節大紅包獎項，分別累計開出5注和4注；新竹縣竹東鎮的「一六八商行」自第四屆以來(103年起)累計開出3次今彩539頭獎，103年也曾開出春節大紅包獎項，今天再度榜上有名，相當幸運；新竹市北區「照達商行」也是經常受到財神爺眷顧的投注站，103年間兩度開出今彩539頭獎，107年開出雙贏彩頭獎，105年和今年也都有開出春節大紅包獎項；台中市西區的「歡喜彩券行」在105年、107年總共開出3次今彩539頭獎，今年則是幸運開出春節大紅包獎項。

ET快訊
快訊／大樂透3億頭獎槓龜！百萬紅包「開出29注」下期上看4億
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載4妹被超車超不爽　他拿球棒理論反被K到腦震盪

關鍵字：大樂透,台彩

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