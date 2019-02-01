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未來台灣一定缺電　王應傑：政府民間共同努力才能避免

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▲▼▲經濟部宣布能源配比照舊，企業界疾呼這樣一定會缺電，台北市商業會理事長王應傑表示，政府應該要跟民間合作，才能確保未來供電穩定。（圖／資料照）

▲經濟部宣布能源配比照舊，企業界疾呼這樣一定會缺電，台北市商業會理事長王應傑表示，政府應該要跟民間合作，才能確保未來供電穩定。（圖／資料照）

財經中心／台北報導

經濟部昨天（31日）公布能源規劃，雖然公投取消非核家園時程及限制火力發電每年要減少1%，不過經濟部仍宣布所有政策將照2016年蔡英文政府上台時公布的藍圖繼續執行，台北市商業會理事長王應傑說，肯定經濟部提出的電力規劃，也決定全力支持政府的能源政策，不過還是並提出三點呼籲。

王應傑說，各工商業界盡快凝聚共識，響應政府政策、投入國家能源基礎建設，包括籌設天然氣電廠、離岸風電與太陽能發電等各項投資，一方面可以「潔淨能源」與「綠色能源」，取代空汙與不定時炸彈的核安。另一方面也可透過這些電力事業的投資，刺激經濟景氣、提升經濟動能。

由於天然氣發電未來需要提升到50％，我們期盼政府落實電業自由化的精神，盡快讓申請各項執照中的民營IPP，給予協助並核准新的天然氣電力公司加入供電行列，像是中佳電力與宏關電力的努力，可以減輕台電獨自扛起全國供電的沉重壓力，更可為國家的電力供應，寫下「公私協力」的篇章。

為解決美國商會、歐洲商會與國內各工商企業界，對台灣未來缺電問題的公開質疑與擔憂，王應傑建議政府應該適度放寬「備用容量率15％、備轉容量率10％以上標準」，應該要多準備額外的電力供應餘裕，就能讓投資者更有信心。

王應傑還說，「電不會從天上掉下來」，大型電力基礎建設的投資曠日廢時，技術門檻也有高度限制。電力事業不是吳寶春的麵包店，可以每天桿麵現做現賣，非得要政府與民間企業，以大魄力與大資本積極投入，方有克竟全功的一天。民間企業願意用行動支持政府，共同為創造更美好的台灣而奮鬥。

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關鍵字：王應傑,能源政策,缺電,經濟部,民間電廠,天然氣

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