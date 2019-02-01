合庫銀海外據點拓展　鎖定新南向搶大餅

▲合庫董事長雷仲達。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

合庫今(1)日表示，去年柬埔寨西哈努克支行及永盛支行開業，合庫在東協國家從單一據點已經連呈現，進而擴展為黃金三角，未來仍持續會配合政府新南向政策繼續擴點。

合庫舉行經理人會議，合庫自結去年稅後純益達147.50億元，每股稅後純益（EPS）1.63元，創歷史新高，也就106年成長了14.43％。合庫的體質也持續提升，107年底呆帳覆蓋率由106年底的366.39％提升至448.38％，逾放比由0.34％降至0.28％，資本適足率與第一類資本比率亦分別提升至13.59％、10.74％，

董事長雷仲達期勉合庫八大營運方向繼續精進，包含掌握數位科技脈動、深耕核心利基業務、維持穩健資產品質、厚植外匯財務實力、提升投資操作收益、發揮整合行銷綜效、落實法遵風控機制、精進人力資源管理。

去(107)年合庫在柬埔寨西哈努克支行及永盛支行開業，在東協國家布局，由單一據點串連成線，進而擴展成面，形成黃金三角，且持續擴增，含目前申設中的寮國永珍分行與金邊分行下轄堆谷支行，海外據點將達24處。未來，仍持續配合政府新南向政策增設據點，以結合國內外據點的地利優勢及資源，為客戶提供全球金融服務。

展望未來，合庫金控將憑藉銀行端既有核心業務優勢，透過金融創新、公司治理、永續典範三面向，發揮金控資源共享與跨業經營綜效的利基，再創營運成長新局。