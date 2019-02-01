年後開工不憂鬱　85˚C推咖啡優惠吸客

▲85˚C今（1）日宣佈，將在2月11日開工上班日，於全台門市同步推出大杯咖啡第二杯10元限時優惠活動。（圖／85˚C提供）

記者林淑慧／台北報導

為搶攻開工商機，連鎖餐飲品牌85˚C今（1）日宣佈，將在2月11日開工上班日，於全台門市同步推出大杯咖啡第二杯10元限時優惠活動，讓上班族們喝出好運，開工求個好彩頭，可望掀起一波搶購熱潮，挹注公司營運表現。

85˚C主管表示，限時優惠活動從下午一點到晚上八點為止，有美式咖啡、招牌咖啡、拿鐵咖啡、海岩咖啡、卡布奇諾、摩卡咖啡、重拿鐵咖啡、焦糖瑪奇朵和特濃招牌咖啡，共九種選擇，大杯同品項，現場每人限購三組。

在海外市場穩定展店的85˚C，開出北加州第10間85ºC，選在舊金山當地最知名的購物商場，Stonestown Galleria，距離市中心不到半小時車程，十分便利。此外，在南加州重要的商業大城Century City，當地最高檔的購物商場，Westfield Century City，耗資十億美金擴建後，85ºC也獲邀進駐，成為在美國第三個與Westfield合作的門店。

法人表示，觀察85ºC目前在美國的展店版圖，以深耕十年的南加州店數最多，已超過30間門市；近五年陸續開拓的市場，包括北加州、德州、華盛頓州等，店數都不到南加州的三分之一。

展望後市，法人表示，在美國北加州、德州、華盛頓州等地，都還有充足的開店空間下，85ºC將持續拓展新門市，可望持續帶動營業規模成長，挹注公司營收及獲利表現。