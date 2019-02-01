街口接管Jello遭網友質疑　胡亦嘉喊告

▲街口支付執行長胡亦嘉。（圖／ETtoday資料照）

財經中心／綜合報導

行動支付軟體街口支付又惹出爭議！先前與街口支付合作的通訊軟體Jello Chat因出現貼圖侵權問題，遭受諸多網友質疑，沒想到事件的發展卻讓人跌破眼鏡，因為街口網絡於1/31直接發表聲明，兩者間的關係由「合作」轉變為街口接管Jello。

此一聲明一出外界一片譁然，並且此舉也被質疑「趕鴨子上架」的服務，是否有資安疑慮。沒想到街口執行長胡亦嘉對於部分媒體與網友的質疑感到非常不滿，也因此要喊告。

根據《INSIDE硬塞的網路趨勢觀察》報導指出，街口接管Jello的聲明並不單純；其原因在於，起初街口與Jello的合作，已被諸多網友質疑Jello其實根本隸屬於街口網絡，不過兩方皆否認此一說法。

然而卻在Jello「出事」後，街口非但沒有與Jello切割，且又進一步地宣布直接接管Jello在台灣的營運項目；若雙方當初真為合作關係，街口卻能夠在雙方協議後接管Jello，那麼如此的合作關係相當令人害怕。

不滿於媒體與網友的質疑，胡亦嘉直接到《INSIDE》臉書粉絲團中嗆聲，將對於質疑街口文章的作者、公司提出告訴；且即便是在粉絲團中對街口有質疑言論的網友，胡亦嘉也說要喊告。

事實上，無論是街口支付，抑或是胡亦嘉本人的爭議皆不斷；像是去年8月，「街口託付」服務可像是銀行存款一樣提供利息，而觸動了金管會的敏感神經，要求下架；當時胡亦嘉還在自己的臉書上貼文指出「託付豬本來在前往新金融世界的路上，但在路上遇到如來佛，於是被困住了。」暗指好好的行銷策略被金管會阻擋。

而後到了去年的九合一大選，街口支付因為尋求連任北市議員的王威中落馬，推出「落選配套優惠」來酸王威中一波，甚至還公告，未來只要王威中參選後落選，一律都有類似的謝票活動。