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永豐餘年前人事大地震　延攬蔡維力擔任總座2月19日上任

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▲▼永豐餘。（圖／記者紀佳妘攝）

▲永豐餘今天下午召開董事會，通過總經理由蔡維力接任，預計2月19日上任。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

永豐餘（1907）今（1）日召開董事會後宣布總經理人事異動案，延攬前三陽工業策略長、南陽實業董事長蔡維力，出任永豐餘投控總經理，預計年後2月19日上任，永豐餘表示，「蔡維力先生的加入，將爲永豐餘再添一股新動能」。

永豐餘第三代何奕達在2006年正式接任董事長一職，同時兼任總經理至今。永豐餘表示，看好蔡維力一路累積金融產業、工程產業、資產開發等跨業經驗，將可協助永豐餘更靈活多元的資產管理，也進一步推升永豐餘向來穩紮穩打、厚積薄發的團隊戰力，因此延攬蔡維力出任總座。

現年55歲的蔡維力在證券業耕耘27年的時間，過去擔任凱基證券總經理，同時也外派韓國凱基證券擔任董事長，也曾出任金鼎證董事長一戰成名，如今永豐餘旗下小金雞永道預計今年在陸股上市，更能為後續上市規劃與籌資助一臂之力。

此外，蔡維力也任職過三陽工業策略長、南陽實業董事長、上海神旺控股（旺旺集團）執行總經理等職務，永豐餘指出，隨著投資組合中的公司陸續上市，永豐餘在全球資本市場勢必會更加活躍，也需要更多金融相關的人才加入。

永豐餘說，未來董事長何奕達與總經理蔡維力將專業分工，透過靈活的操作、穩健的管理，推展既有事業的發展與速度，並在產業發展趨勢上繼續佈局投資，爲即將邁入百年企業的永豐餘，奠下馳騁全球、龍騰虎躍的穩固根基。

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關鍵字：永豐餘,何奕達,蔡維力,董事長,總經理,人事

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