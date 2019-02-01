年終大掃除來了！日本DUSKIN攜手康是美　搶攻除舊佈新商機

▲農曆年前是一年中清潔用品的最大採買潮，清潔服務公司DUSKIN推出新品搶市。（圖／DUSKIN提供）

記者林淑慧／台北報導

農曆春節即將來臨，家戶忙著除舊佈新，為搶攻年前大掃除商機，統一旗下的DUSKIN公司攜手康是美，即日起在全台門市推出優惠活動，像是日本進口的除氯蓮蓬頭，推出後不到一個月，就吸引近千位民眾購買，成為近期銷售亮點。

康是美表示，農曆年前是一年中清潔用品的最大採買潮，其次是春轉夏的換季時刻，前者主要是除舊佈新需求，後者是夏天氣溫升高，因此居家清潔或洗衣需求提升。其中根據銷售發現，香氛需求逐年成長，其中訴求植萃、平價、包裝精緻等更成為主流。

日本清潔專家DUSKIN表示，藥妝店已成為台灣特色之一，像清潔用品或物件亦成為其重點商品，由於現代人購物更在意便利性及性價比，因此像去年6月在康是美首度推出「日本進口除氯蓮蓬頭」，不到一個月就吸引近千位民眾購買，除顯示國人重視水質外，更打破一般認知，進口衛浴物件竟也成為藥妝店的商品結構之一。

農曆春節為除舊佈新旺季，DUSKIN鎖定品牌四大天王－抗菌菜瓜布、消臭芳香劑(玫瑰/香檸檬)、除氯蓮蓬頭及高效能濾水器，即日起推出一系列優惠活動；其中，首次在實體通路販售日本進口最新的「高效能淨水器」，可望引新一波的搶購熱潮。

DUSKIN是由統一超持股51%、日本株式會社DUSKIN持股49%，於1994年12月合資成立，資本額約新台幣2億元，包括除塵事業，還有清潔事業，導入日本環保清潔用品、地墊租賃、制服清洗及企業清潔服務等。