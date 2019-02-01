近12年來最大減持！台灣持續減碼美債　單月狂拋70億美元

▲台灣持有的美債金額創下2011年8月以來新低。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

據美國財政部1月31日公布的數據，台灣持有的美債在去年11月底下滑至1554億美元（約4.78兆元台幣），較10月減少70億美元（約2151.8億元台幣），減少金額為2007年來單月最大，持有金額創下2011年8月以來新低。同時，在美中貿易戰持續之際，中國大陸持有的美國國債總金額也下降到了一年半以來新低。

美國財政部數據顯示，台灣持有的美債在去年11月底下降至1554億美元，連續2個月下滑，累計前11個月共減少255億美元。台灣所持美債部位在2012年9月份達到紀錄最高的2017億美元；去年11月降至1554億美元則是2011年8月以來最低。而中國大陸11月份持有的美國國債金額從10月1.14兆美元降至1.12兆美元。這是連續第6個月下滑，寫下2017年5月以來的新低。

即便減持美國國債，中國大陸仍舊是美國最大的外國債權人，其次則為日本。日本11月持有的美國國債由10月的1.02兆美元上升到1.04兆美元。

Jefferies LLC的貨幣市場經濟學家Thomas Simons表示，美中關係因貿易戰持續惡化，中國大陸持有的美債部位恐將繼續下滑，必須持續關注。

該數據公布之際，正是美中代表團結束在華盛頓舉行的為期兩天的貿易協商，眼下距離美國對2000億美元中國商品加征關稅的最後期限僅剩四周時間。據美國總統川普的說法，會談進行順利，但在他與中國國家主席習近平「在不久的將來」會面之前，不會達成最終協議。