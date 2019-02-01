經部讓能源政策照舊　王應傑批：蓋電廠不是做麵包一下就會好

記者馮建棨／台北報導

經濟部昨天（1/31）公布能源政策照舊，2026年依舊會達到非核家園的目標，台北市商業會理事長王應傑今天（1日）表示，當現在非核家園繼續，核四確定廢棄、核二及核三不延役將如期除役，藍綠兩黨一定又會繼續對抗，對國家一定不是好事。

王應傑說，過去底能源政策開放，開放民營電廠投入發電行列，解決台灣缺電的問題，現在台灣電子業蓬勃發展，但是現在要申請新設立民間電廠卻是困難重重，申請電廠執照需要3到4年，建廠又要2到3年，「蓋電廠不是吳寶春做麵包一下就可以搞定」，希望政府好好重新思考。

王應傑質疑，能源政策照舊有許多隱憂，包含再生能源是有許多的不確定性，台灣缺電的時間是夏天，但是風力發電的發電高峰卻是在冬天，且台灣颱風多讓風機的安全性有疑慮。

▲ 政府非核家園政策不變，核三廠不延役就會除役。（圖／台電提供）

另外受到經濟發展，台灣用電量是持續成長，王應傑認為，現在政府預估供電過於樂觀，因為沒有把觀光客成長所帶來的用電量也列入，未來幾年很快就會把政府預留的備轉容量率用光，到時候要再來找電，「到時候就來不及」。

王應傑說，當現在政府已經訂出天然氣發電占比維持50%，就表示有一定的原因，但是要做到這麼高的配比，除了政府當然也要靠民間來協助。

王應傑表示，當現在能源政策照舊，已經有許多工商業界出來說台灣一定缺電，那政府就應開去想要怎麼處理缺電危機，最好的方法就是政府登高一呼，放手讓民間去設立電廠，來解決缺電問題。

▲王應傑表示，政府應該放手讓民間蓋電廠，提供缺電解決方案。（圖／記者馮建棨攝）