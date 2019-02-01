　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

經部讓能源政策照舊　王應傑批：蓋電廠不是做麵包一下就會好

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者馮建棨／台北報導

經濟部昨天（1/31）公布能源政策照舊，2026年依舊會達到非核家園的目標，台北市商業會理事長王應傑今天（1日）表示，當現在非核家園繼續，核四確定廢棄、核二及核三不延役將如期除役，藍綠兩黨一定又會繼續對抗，對國家一定不是好事。

王應傑說，過去底能源政策開放，開放民營電廠投入發電行列，解決台灣缺電的問題，現在台灣電子業蓬勃發展，但是現在要申請新設立民間電廠卻是困難重重，申請電廠執照需要3到4年，建廠又要2到3年，「蓋電廠不是吳寶春做麵包一下就可以搞定」，希望政府好好重新思考。

王應傑質疑，能源政策照舊有許多隱憂，包含再生能源是有許多的不確定性，台灣缺電的時間是夏天，但是風力發電的發電高峰卻是在冬天，且台灣颱風多讓風機的安全性有疑慮。

▲▼台電,核三廠。（圖／台電提供）

▲ 政府非核家園政策不變，核三廠不延役就會除役。（圖／台電提供）

另外受到經濟發展，台灣用電量是持續成長，王應傑認為，現在政府預估供電過於樂觀，因為沒有把觀光客成長所帶來的用電量也列入，未來幾年很快就會把政府預留的備轉容量率用光，到時候要再來找電，「到時候就來不及」。

王應傑說，當現在政府已經訂出天然氣發電占比維持50%，就表示有一定的原因，但是要做到這麼高的配比，除了政府當然也要靠民間來協助。

王應傑表示，當現在能源政策照舊，已經有許多工商業界出來說台灣一定缺電，那政府就應開去想要怎麼處理缺電危機，最好的方法就是政府登高一呼，放手讓民間去設立電廠，來解決缺電問題。

▲經濟部宣布能源配比照舊，台北市商業會理事長王應傑表示，台灣還是缺電，政府應該放手讓民間蓋電廠，提供解決方案。（圖／資料照／記者馮建棨攝）

▲王應傑表示，政府應該放手讓民間蓋電廠，提供缺電解決方案。（圖／記者馮建棨攝）

ET快訊
曾莞婷泳池辣曬「CD奶」！網驚：光碟都變形了
人權攝影師遭爆伸魔爪！找嫩妹出差2周「每晚性侵」
與世界隔著塑膠！泡泡男孩12年首次走出來　病逝前終於碰到媽媽

關鍵字：缺電,能源政策,停電,電廠,天然氣,王應傑,經濟部

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

銀行放年假啦　想領百元新鈔還是有秘訣

近12年來最大減持！台灣持續減碼美債　單月狂拋70億美元

經部讓能源政策照舊　王應傑批：蓋電廠不是做麵包一下就會好

影／郭董證實美國威州投資將調整　避開大量生產走研發領域

遠見／張忠謀退休她卻更忙碌　張淑芬鼓舞企業接力傳愛

年前全台放無薪假人數增加158人　3大行業家數比例最高

狗年匯市封關！新台幣匯率全年貶值幅度4.56%　創近三年最大　

掉漆！年前公股網銀竟塞車　土銀：狀況了解中

商業周刊／32歲西門町玩具店　「顧問員工」讓營收飆6倍

商業周刊／農林女董座大數據種茶　百年茶商復活記

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

Selina約會小11歲男星　心動告白：很喜歡那個男孩

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

《限時好友》工具人不想只做朋友！　橫跨那條線吧GOGOGO

大鵬灣新景點「海上教堂」 春節試營運海上見證愛情！

業務交新車秒悲劇！少女心碎　中途撞「粉色保時捷」要賠百萬

任容萱第一次約會超帥獸醫　超直接回答...對方尷尬了！

暖心孫女送奶奶泰迪熊藏驚喜！ 聽已逝老伴喚「我愛妳」秒飆淚

《延禧》「大嘴猴CP」再合體發糖　甜唱《帶你去旅行》都是粉紅泡泡～～

野生皮卡丘騎平衡車超穩逛大街　網笑：快丟寶貝球啊～要跑了

銀行放年假啦　想領百元新鈔還是有秘訣

近12年來最大減持！台灣持續減碼美債　單月狂拋70億美元

經部讓能源政策照舊　王應傑批：蓋電廠不是做麵包一下就會好

影／郭董證實美國威州投資將調整　避開大量生產走研發領域

遠見／張忠謀退休她卻更忙碌　張淑芬鼓舞企業接力傳愛

年前全台放無薪假人數增加158人　3大行業家數比例最高

狗年匯市封關！新台幣匯率全年貶值幅度4.56%　創近三年最大　

掉漆！年前公股網銀竟塞車　土銀：狀況了解中

商業周刊／32歲西門町玩具店　「顧問員工」讓營收飆6倍

商業周刊／農林女董座大數據種茶　百年茶商復活記

台大正妹「高衩牛仔緊身裙」S型下腰　KID加碼塞紅包

賭場藏身二手家具行　27賭徒被擒1人爬鐵絲網割傷腿

從新聞得知噩耗　忠仁同學悼：一起打投幣式電動的日子，只能成回憶了

大咖自由球員別急　去年2月也出現一堆破億合約

0202好星運開關│獅子開好運，為牡羊打打氣

春節爆出國潮！林佳龍視察松機送紅包　擬「ABC計畫」備戰疏運

年菜免油炸！一次學會「雞、豬、魚」煎烤煮法...上桌秒殺

高市府觀光局民政局攜手　邀信眾參拜關帝廟祈願財運亨通

韓流燒起高雄房市　移轉棟數3,519棟創3年新高

北美民眾「放寒假」瘋玩「冷凍褲」　還有警察限定款…上班哪有這麼認真

為養1家9口轉當AV女優！　她宣布引退：想當普通女生

財經熱門新聞

林之晨接台哥大總經理　黃金背景..

大樂透春節加碼起跑　派50歲大..

英穩達裁員125人！離職員工難..

春節試手氣 台彩秘笈一次公開

別忘了　今日是換鈔最後一日

東區大房東起底　這些店都是他的

史上最慘　勞退新制去年大虧42..

影／仁寶尾牙一人發一萬元　總獎..

日經點出台灣品牌廠落後原因

過年刮起來！　16款刮刮樂中獎..

英穩達爆裁員125人　卻持續徵..

大樂透今開始加碼！頭獎上看3億..

經濟部持續封殺核能　禁用核電四..

提高獎金與中獎率！　大樂透玩「..

更多熱門

相關新聞

原本瓦斯一桶要漲18元　經濟部一句話凍住油氣價格

近期國際油價蠢蠢欲動，連帶天然氣、液化石油氣價格也跟著上揚，依照氣價公式計算，原本桶裝瓦斯一桶要調漲18元，經濟部長沈榮津在1月底就宣布，農曆過年期間，油價、氣價全面凍漲，等過完年後再調整。

新光南西連續跳電全黑　顧客傻眼

重啟核四？台電：別想！過程至少要6年根本來不及

3年後缺電？經濟部：台灣從來不缺電

經濟部封殺核能　吳敦義批不智的行為

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

老公生日！妻2萬買PS4大全套

亞洲首對成功分割連體嬰　忠仁驟逝享年42歲

高雄柴柴撞臉李榮浩　一句歌詞笑瘋萬人

婆婆疼爆！她征服夫家讓網想嫁了

阿兵哥車禍瀕死！孫見證阿嬤神蹟

父母遺棄忠仁忠義　死了也無法回家

28年沒見面戶所幫找生母　男當場淚崩

即／鈕承澤被起訴　確認女方胸部有DNA

母女上吊雙亡　留遺書：財產全給妹

獨／夢到中獎號碼！新北6歲妹刮中300萬元

嗆正妹百人斬　統神哥國動被起訴

高雄哥刮刮樂中5000　實領超悲劇

狄鶯終於露面！排隊等吃8千元台菜

黑人結婚8年IG突放「前女友」照片

蔡依林帥爸曝光！父女3人五官神複製

更多

最夯影音

更多

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

Selina約會小11歲男星　心動告白：很喜歡那個男孩

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

《限時好友》工具人不想只做朋友！　橫跨那條線吧GOGOGO

大鵬灣新景點「海上教堂」 春節試營運海上見證愛情！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面