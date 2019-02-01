影／郭董證實美國威州投資將調整　避開大量生產走研發領域

▲鴻海集團直播2018獎學鯨計畫學生簡報。（圖／翻攝臉書）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海科技集團今天（1日）舉行年度大會，邀請2018鴻海科技獎得主與郭董進行「與青年對話」，鴻海董事長郭台銘稱許學生對於科技展望的追求熱忱，並提到美國威州廠最近有做改變，本來希望做大量生產，但希望結合集團研發資源走向新藍海。

郭台銘今天在臉書直撥鴻海集團年度大會，並與學生進行青年對話，稱許學生對於科技展望的追求熱忱，並提到每位同學的研究都很有創新概念，不過最終還是要走向大量生產，才能獲得資金成為商業產品，而鴻海願意搭建平台，為學生圓夢。

▲鴻海集團董事長郭台銘。（圖／翻攝臉書）

郭台銘更親口證實，最近在美國威州的投資有些改變，本來是要做大量生產，但是現在希望威州走向創新科技領域，找到1.3萬個工程師來做研究，因為不論美國還是台灣，鴻海都擁有研發技術、人才，期盼集團整合資源走向新藍海。

同時呼應鴻海今天公告，未來持續推動美國威斯康辛州的投資計劃，包含創造1.3萬個職位的長期投資藍圖，而目前為止，與威州州長埃弗斯(Tony Evers)以及其團隊皆有定期且積極的溝通互動，期待未來就有關投資美國人才以及擴大威州投資領域，進行更廣泛的討論。



誠如先前所說明的，鴻海集團正重新檢視在威州的投資項目及技術，以迎合當前全球市場環境，並符合當地與客戶所需，威谷科技園區的建設以及創造1.3萬個工作機會的承諾，並未改變。



鴻海將繼續在威州打造先進製造研發園區。未來的18個月內，預計建造以下設施，包括LCD面板模組後段封裝廠、高精密模組成型廠、系統整合組裝廠、快速打樣設計中心，協助新創企業測試與 AI 8K + 5G生態系相關的硬件設計概念、研究發展中心、高效能數據中心(園區內或鄰近地區)、市鎮社區，提供威谷科技園區員工生活所需。



鴻海集團仍將持續投資美國優秀人才，在美國和威州建構AI 8K + 5G生態系，並在適當時機與外界分享成果。