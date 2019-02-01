大樂透加碼今晚登場　彩券行湧人潮「越晚越多人」

▲大樂透加碼今天起跑，連假正式開始，越晚買樂透的人潮越多。（圖／記者葉南州攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

大樂透春節加碼今天(2月1日)晚上登場，從今晚開始大樂透連開10天，隨著下班時間到來、連假正式開始，買氣也逐漸升溫。台北飛來發投注站店長黃偉祺表示，今天大樂透頭獎上看3億元，大約從下午4點左右就已經湧現買彩券的人潮，目前已經有人在排隊，預計越晚買氣會越旺。

大樂透今晚(2月1日)正式進入春節加碼，從今晚起到2月10日(初六)，連續10天每天開獎，每期頭獎保證1億元，今天頭獎上看3億元。今年春節大樂透共加碼3.6億元，每期加開9個獎號，只要對中9個獎號中任6個即為對中獎項，每組獎金100萬元。如果2月1日到2月5日360組100萬獎金沒有全部送出，2月6日還會繼續加開9個獎號，直到360組100萬獎金全部送出。

飛來發投注站店長黃偉祺受訪表示，約從今天下午4點左右，店裡就已經出現買彩券的人潮，現場已經有民眾開始排隊，預計越晚人潮越多，大部分都買大樂透，也有不少民眾會買刮刮樂。

不只大樂透夯，今年刮刮樂最受歡迎的就屬「2000萬超級紅包」，頭獎有3個2000萬、二獎5個200萬加賓士車、三獎300個100萬。根據台彩統計，截至1月31日為止，已刮出1個200萬加賓士車、24個100萬獎金。

另外，兩款中獎率100%的刮刮樂「財神發紅包」、「金豬獎」也很受歡迎，兩張銷售面額都是500元，頭獎最高都有300萬元，因為高中獎率，吸引不少民眾購買，也很適合做為聚餐發送的小禮物。