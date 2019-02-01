原本瓦斯一桶要漲18元　經濟部一句話凍住油氣價格

▲中油今天公布2月份天然氣桶裝瓦斯價格凍漲，氣價將等到3月份再來調整。（圖／資料照）

記者馮建棨／台北報導

近期國際油價蠢蠢欲動，連帶天然氣、液化石油氣價格也跟著上揚，依照氣價公式計算，原本桶裝瓦斯一桶要調漲18元，經濟部長沈榮津在1月底就宣布，農曆過年期間，油價、氣價全面凍漲，等過完年後再調整。

中油表示，2月份國際液化石油氣合約價格（CP）比上個月上漲，依照調價機制計算，每公斤應調漲0.9元，以20公斤的桶裝瓦斯來計算，一桶就要上漲18元，另外天然氣價格也因氣源成本增加而應調漲，不過因為農曆春節將到，配合政府平穩物價政策，各項液化石油氣產品價格皆不予調整，天然棄也同樣凍漲，，未調足之金額由台灣中油吸收，之後再回補。

據了解，往年經濟部為了照顧民生需求，過年期間汽油及天然氣、桶裝瓦斯價格都會進行「只降不調漲」，今年經濟部也依照慣例，宣布氣價、油價「凍漲」。

經濟部長沈榮津日前指出，近期國際油價正在波動，連帶氣價也受影響，因此為了照顧民生、讓民眾好過年，原本1月27日及2月3日會進行兩次油價調整，現在都將暫停。氣價部分，原先2月1日會訂出2月氣價調整範圍，同樣為了照顧民生，將延到3月才會進行調整。

▼中油今天公布2月份天然氣桶裝瓦斯價格凍漲，氣價將等到3月份再來調整。（圖／資料照）