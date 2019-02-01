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商業周刊／殯儀館打工囡仔　打造3C新零售王者

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圖／商業周刊提供（僅限雜誌使用）

▲良興電子總經理賴志達。（圖／商業周刊／攝影楊文財）

文／管婺媛

很難相信，僅僅是一條河，會改變一個人的命運。但是，它卻很真實的出現在良興電子總經理賴志達的生命裡。

「很多朋友都覺得我過得很好，說我小時候住大直，一定是有錢孩子；讀書成績好，念師大附中；事業好，現在還做到總經理⋯⋯。」賴志達說，這是他人生順風的一面。

兒時住殯儀館旁，一家4口吃2顆饅頭
外公為孫搬家，「我才懂孟母為何要三遷

1970年代末，賴志達外公為了讓孫子能在好的環境成長、就學，帶著全家人從台北市基隆河濱江街、一旁是殯儀館的「豬仔寮」，遷移到對岸的大直，租下北安路上一間與修車廠緊鄰、10坪不到的磚瓦平房。

採訪這天，為了拍照，賴志達與我們來到大佳河濱公園，他眺望河的兩邊，一邊，是殯儀館；一邊，是大直的居所。一河之隔，成為他人生的轉捩點。「阿公是我第一個貴人，如果當初沒有搬來這邊，我今天不知道是什麼樣子⋯⋯，我後來才懂，孟母為什麼要三遷，因為環境影響人太大。」他有感而發的說。

從小父母離異，賴志達是阿公阿嬤帶大的孩子，經常一家4口分食2顆饅頭，摘野菜煮成青菜湯果腹；兒時的遊戲，是與鄰居孩子們在棺材店裡玩躲貓貓。家窮，他從小學就開始打零工，在殯儀館內跟人搶撿喪禮完後的花籃換錢、在深夜幫人布置靈堂、插菊花。

當時沒人想到的是，這個窮小子長大後成了一家大公司的總經理。

2018年，是賴志達全勝的一年，也是他當上總經理的第4年，在全球經濟風雨飄搖中，他帶著老牌3C通路商，成功轉型為虛實整合通路商（O2O），以業界最高18％毛利率，稱霸同業。

認識賴志達的人都覺得他現在一手好牌，卻不知道他一路「換牌」的艱辛。事實上在他20歲以前，幾乎沒有一天是活在順境中，他把手上一張張爛牌打掉，才終於換到目前手中的王牌。

因為活得太爛，練就了他靈活得像泥鰍一樣，「變」，就是他的心法。即使日後活在順境中，一樣養成隨時變的習慣。

善變，是同事、同業形容他的關鍵字，「很多同事經常得追在他後頭跑啊！」良興電子採購部門主管吳俊興半開玩笑的說。

與時俱進，是和賴志達相識20多年、群光電子數位商品業務處資深處長許瑞文對他的形容。

賴志達則說妻子黎美秀對他的形容最到位，「你可以用朝令夕改形容他，」黎美秀半開玩笑的說。她與賴志達共事逾20年，不只是伴侶，還兼戰友，對賴了解至深，「他就是那種想往右走就毅然決然右轉的人，即使右轉是錯的，他還可以馬上左轉回來，把錯的變成對的。」

求學，「錢沒人多，成績要比別人好」
聯考失利曾想自殺，反練就快速轉念

因為成長環境，讓他不得不變。

物質經濟條件不如人，個頭兒長得也沒別人高，但他很早就意識到，自己唯一的優勢，是學習快。

他的數理邏輯好，從大直國小到國中，靠著強項科目年年成為學校第一，成為同學諮詢的小老師，年年被推舉當班長。「錢沒人家多，所以成績、權力要比別人大啊！」他半開玩笑說，「其實人生就是這樣，你要找到自己一個可以發揮的地方，既然家庭環境已經是這樣，就是用功課來證明自己。」

但，即便國中小學成績一路名列前茅，靠著努力學習獲得認同，但高中聯考失利，卻讓他嘗到人生第一次跌跤，甚至沮喪到想跳樓自殺。

「那時考到最後一科社會科，我肚子痛，撐到最後把考卷填完，就衝出去拉肚子，」賴志達說，放榜時，他以1分之差落到師大附中，和第一志願建國中學擦身而過。

那是他人生裡唯一一次埋怨老天。「以前環境不好，我都不覺得苦，因為一出生就是這樣；但那次真的覺得，成績比我差的同學都上了建中，為什麼我這麼努力了，還是不行？」

聯考失利雖然讓他沮喪了好久，卻也讓他「撿」到了一個很貴重的人生智慧：即便東風俱足，人生中還是有無法如願的事。這在他長大之後，成了養分，遇逆境，他快速轉念，而非自哀自憐。

當主管，遇員工標錯價
妻子擔心要賣房賠款，他拿紙筆畫出解方

賴志達在良興工作近22年，曾經歷3次重大危機：2次門市失火、1次事涉數千萬元的價格錯標事件。但他從不給自己愁苦的時間，而是在最短時間內，快速應變，將大事化小。

2009年，良興購物網發生商品價格錯標事件，鬧上媒體。當時承辦人員誤將價格18500元的小筆電，錯標為1850元，導致上百張訂單瞬間蜂擁而來。

當時，賴志達正與家人在宜蘭休假遊玩，半夜接到緊急電話，他與老婆黎美秀再也睡不著。

「怎麼辦？是不是賣房子去賠款？」當黎美秀哭著發愁，但賴志達已坐在桌前，拿出紙筆畫下解決方案圖：第一步要跟消費者誠懇解釋、雙倍退款；第二步要跟老闆、媒體說明；第三步要思考如何防止錯誤再犯，同時要安撫、穩定同仁忐忑的心情。

隔天一早，他衝回台北，召集全公司上下立刻做危機處理，誠懇與消費者溝通，結果不到1週，危機已處理完畢，他把原本事涉4千萬元的損失，縮小到僅1百多萬元。

「小時候的經驗，就是我碰到什麼困難，都可以把它輾過，」賴志達說。

當兵，分發到馬祖
用石頭、紗布做出濾水器，不再被老兵欺負

大學時，為了掙錢，同學忙著玩社團、談戀愛，他每天從新莊輔大騎車到永和補習班授課，再騎去內湖看阿嬤，接著千里迢迢騎回新莊，繞大台北一圈，光是車程來回就要至少3小時。但，一次面對補習班3、50個學生，賺到了生活費，也賺到了口才，成了他日後銷售產品時的利器。

畢業後，當兵抽到馬祖北竿當大頭兵，被老兵威嚇、欺負，但他想辦法變出路。當時馬祖基礎建設差，阿兵哥長年都得抽取地下水勉強飲用，他看不下去，靈機一動，用大白桶水缸、大小石頭與紗布做成濾水器，讓連上弟兄再也不用喝髒水，連長官都對他另眼相待。

無人可靠，所以他知道一切得靠自己累積，把自己訓練成發牌的角色，不再只是順著命運擺布。也有很多事情是無心插柳，結果樹蔭滿布。

畢業第一個工作，進入生活工場資訊部門，短短一年時間，和當年是同事的黎美秀從拍桌吵架到分工互助，創建出一套POS系統，讓生活工場各店複製，成為全台首家運用此工具的家具零售公司。

進入良興，是透過轉職到良興的黎美秀引薦。他一路從基層做起，37歲就被拔擢升上副總經理，4年前，當上總經理。

外界看他，覺得他一帆風順，受長官賞識、升遷快速。但曾輔導良興轉型的台灣科技大學財金所教授梁瓊如卻不這麼想：「上面給他事情做、給他資源、支持、員工也挺他，但這都只是成功的第一步，即便兵馬糧草在手，但河得自己過，橋得自己架。」

許瑞文對賴志達有同樣的評價：「要成功，不只是老闆願意給機會，還要他自己有基本功，有know-how才有辦法。」

他的生命中，一路走來都有無數的改進空間，這也造就了他雞婆的性格，把當下的理所當然，視為不以為然。這種性格，成為他進入職場後的一大助力：看到不對的事情，忍不住提建議；對方不接受，他努力去證明。

當菜鳥，面對員工拒改變
建ＰＯＳ簡化盤點，「我用這個說服大家」

例如，良興從1990年代末開始，要推動資訊化，賴志達一進公司就被交付此任務，但困難重重，因為，資深員工沒有「變」的迫切感。

剛進公司，他發現每月清點零件庫存，竟得關門3天用人工盤點，讓他感到不可思議，提議要改變，但老員工們嫌麻煩。「公司很賺錢，所以大家不覺得3天不開店有什麼關係，但這太不科學了，」賴志達說，為證明資訊化是對的，他開始建設POS系統、把商品條碼都做好，結果盤點時間從3天縮減至1天，「我就用這個說服大家接受。」

當改革者，自薦去門市教兜售
「你說我不懂，我就賣給你看！」

90年代末，原本主賣電子零件的良興，因為要開拓產品線，引入3C產品。老闆將熟悉3C產品的賴志達，調到採購部。他從庫存數據、報表上發現產品銷售問題，提出建言，卻惹得採購部門主管抱怨連連，甚至當著老闆的面嗆聲：「有賴志達就沒有我！」

結果，老闆請走不願變革的老臣，但對方不交接，還帶走整批組員，落得剩賴志達一人得從零開始。

「幸好，我早把供應商、買賣資料都建檔，」賴志達靠著電腦查數據資料，根據數字判斷哪些產品該下單；但，這種做法，又換來資深門市店長白眼，質疑他亂下單造成庫存。

「電腦跌價很快，上週五賣不掉，可能週一就跌價，那，賠錢到底是因為下錯單，還是賣得不夠快？」賴志達常為此與門市起爭執，最後他毛遂自薦去門市賣產品，「你說我不懂，我就賣給你看！」

於是，他白天當採購，晚上做業務，他比別人更懂產品特性、品牌差異，透過詳盡解說，讓消費者願意埋單。甚至，他讓一家門市分兩邊賣，一邊由原本的門市店長主導，另一半由他來賣，用銷售數字證明自己的做法正確。最後，原店長選擇自己離開。而他接手店面後，僅用1年時間，就讓門市從每月5百萬元的業績，飆漲到每月上千萬元。

領先同業做Ｏ2Ｏ
同理心聚人心，員工被挖角也不離開

2000年左右，實體通路銷售數字逐漸下滑，2005年，良興創辦人林萬興拍板，成立購物網，其中主要的操盤者，就找上賴志達。

實體店轉虛擬時，最常遇到的，是內部磨合過程。例如，因實體、虛擬通路價格不一，造成2個通路相互「打架」，彼此搶單，導致組織衝突，這是許多實體零售商轉虛擬電商時遇到的痛點。

但，賴志達採取的模式是，除了不斷修正購買流程外，他還創造了組織內公平、互助的氣氛。他讓兩通路的產品價格同步，並鼓勵門市員工幫忙消費者在網路下單；或讓網路下單者，也可去門市取貨。而業績獎金，則是門市、購物網員工都有，等同一次交易，公司發兩份獎金。這措施也讓商品成交率高達40％，遠超過門市20％的提袋率，以及良興購物網1％的轉換率。

他讓門市員工不會因為擔憂被搶單而對轉型卻步，這種用同理心對待員工的領導風格，讓員工成為公司大船轉向時的助力而非阻力，甚至凝聚了向心力。良興目前250位員工，其中有30多人，都跟著賴志達打拚15年以上，即便競爭對手多次來挖角，也極少有同仁離開。

賴志達一路走來，養出隨時能變的戰法，讓他早在大環境的浪潮來襲之前，能以先行者迎擊。一張張爛牌，在他手上，如今都玩出了勝局。

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關鍵字：商業周刊,殯儀館

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