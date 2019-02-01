投資美國威州生變？鴻海闢謠：未來18個月推動7大建設

近日外界頻傳鴻海投資美國威斯康辛州計畫可能生變，引發各界關注，鴻海連續2日發聲明闢謠，今（1日）再次發布公告重申，仍會持續推動在美國威斯康辛州的計畫，承諾創造1萬3千個職位，且未來18個月內將陸續推動7大建設。

圖文／鏡週刊

鴻海今日公告表示，目前為止與威州州長埃弗斯（Tony Evers），以及其團隊皆有定期且積極的溝通互動，期待未來就有關投資美國人才以及擴大威州投資領域，進行更廣泛的討論。

誠如先前所說明的，集團正重新檢視在威州的投資項目及技術，以迎合當前全球市場環境，並符合當地與客戶所需，威谷科技園區的建設以及創造1.3萬個工作機會的承諾，並未改變。鴻海將繼續在威州打造先進製造研發園區。

鴻海進一步指出，未來的18個月內，預計建造以下設施，包括LCD面板模組後段封裝廠、高精密模組成型廠、系統整合組裝廠、快速打樣設計中心，協助新創企業測試與AI 8K + 5G生態系相關的硬件設計概念、研究發展中心、園區內或鄰近地區的高效能數據中心，以及提供威谷科技園區員工生活所需的市鎮社區。

鴻海表示，集團仍將持續投資美國優秀人才，在美國和威州建構AI 8K + 5G生態系，並在適當時機與外界分享成果。



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