商業服務業景氣翻轉訊號來了　商研院估今年5、6月出現復甦轉機

▲商研院最新發布服務業景氣動向，今年5、6月可望出現轉機。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

財團法人商業發展研究院（CDRI）今（41）日公布「台灣商業服務業景氣循環同行綜合指數」，從去年5月觸頂後，可望下滑11個月後，預估今年5、6月微幅回升。商研院表示，這意味著台灣服務業正在國際景氣日見瀰漫向下壓力的衝擊中逆勢向上，就業部門可能走出底谷為最大轉機，但整體回升力道仍然微弱，尚難預見明快的成長。

商研院發表台灣商業服務業景氣循環同行綜合指數，領先指標綜合指數（Cyclical Leading Composite Index for service industries）實際值於去年3月出現波段高峰，循環指數已從3月的99.044，下跌至8月的97.714，到了9月回升，至2019年1月（含部分推估值）為98.7348，僅及於2017年底的水準，顯示這仍然無法令人預測代表GDP的同行指標能有明快的成長。

利用領先指標預測的同行指標綜合指數，循環實際值於去年5月出現波段高峰，接著到2019年1月已降為99.915293，預測到今年5月99.802及6月99.8486，又回到2017年10月的水準，可見即時回升，力道仍然微弱。

另觀察領先指標中6項子指標，表現較差的就業面也出現新轉機，失業給付初次認定受理件數12月實際值連續2個月大幅改善，改變綜合指數，使領先指標循環綜合指數由9月起轉成微幅上升。隨著實質民間固定資本形成與商業服務業雇員淨進入率循環趨勢持續上升，顯示實體面內需動能的改善變成是目前力抗景氣下壓的主流力量。

商研院表示，在數位轉型為時勢所趨，美中貿易戰轉單效應及大陸市場結束40年持續榮景的衝擊，台灣借力使力，促進國內投資，產業轉型升級，深化、廣化新南向投資貿易作為，擴大外銷市場改善價值鏈結構，以在國際經濟新賽局中彎道超車。