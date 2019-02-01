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不想過年紅包花光光　達人教戰小資族省錢方法

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▲▼存錢,豬公,存錢,硬幣。（圖／資料照）

▲剛進入社會的小資族，要怎麼樣能夠存到第一桶金。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

剛進入社會的小資族，要怎麼樣能夠存到第一桶金，跟你說個最簡單的方法：別再追求最新款iphone和名牌包包了。

好啦，我知道這些都很難做到，不過應該還是有很實用的方法吧。知名論壇網站日前有人發問，到底要怎麼樣的省錢方法，是讓小資族比較輕易實踐的。而以下這10點則是被鄉民們所推爆的！

1.先吃飽再出門

先吃飽再出門，這樣也可以省錢？不過想想這也有其道理。路上好吃的東西那麼多，左邊有紅豆餅、右邊有手搖杯，肚子餓實在很容易忍不住，錢就花下去了。若吃飽大腦沒有感受餓，這些衝動消費當然也就隨之減少了。

2.找節儉的朋友

想想看若跟奢侈的朋友出門，一下吃高級餐廳、一下又要逛名牌服飾店，錢包難免一次就大失血。跟節儉的朋友在小吃店裡嚐美味、坐公園閒聊，你說這樣想花錢，可還沒地方花呢！而且價值相近，價值觀也會相似許多。

▼跟節儉的朋友在一起，想花錢可還沒地方花呢！（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲逛街,購物,講電話,女人,買東西,貪心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

3.延遲購買

進到商店裡店員問你要不要購買時，先踩煞車吧。自己先理性考慮一番，有需要下手或貨比三家，才不會吃虧。

4.善用圖書館的免費資源

即使在網路上買書有打折，但還是比不上直接去圖書館借一本書回來划算，而且你還記得圖書館甚至還提供DVD的借閱嗎，現在想在家看電影，走進圖書館也行。

5.退掉有線電視

現在有線電視百百台，又有幾個是真的有在看的？許多年輕人表示，現在回到家根本沒開過電視！那何不停掉它，一個月還能少掉幾百塊的支出。

6.不要當卡奴

切記每個月的刷卡費用，一定要還清，才能避免將利息，都送給了銀行。若是習慣用刷卡消費的人，不妨多比較各家優惠，挑選現金回饋多的才是王道。

7.騎單車上班

若在道路和距離許可的狀態下，騎單車上班吧。不只可以省下油錢或通勤費，還能順便鍛鍊身體。開車還可能會塞車，單車穿梭在大街小巷中，說不定抵達時間沒差多少呢。

8.每週選一天，一毛都不花

不是說故意不花錢挨餓，而是像櫥櫃裡總會有之前累積下來的泡麵、餅乾等，每週就挑一天處理掉這些食物，不只可以不用花到錢，更順便避免東西放太久過期。

9.手機不需要被合約綁死

常有人辦手機一去就被電信業者洗腦，這樣搭比較划算？不過事實真的是如此嗎？乍看綁個三年約不常，但有時手機壞掉或蘋果又推出新手機，就讓人又不小心敗下去。不如捨棄綁約的觀念吧，有時候空機再加上吃到飽合約，其實價格也沒差太多。

10.凡事DIY

電腦壞掉自己修、馬桶堵塞自己通，現在youtube一搜尋關鍵字，就有滿滿的教學影片，自己來一次省個三、五百，積少成多也能少花很多錢。

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關鍵字：小資族,省錢,省錢招數,第一桶金

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