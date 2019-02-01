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豬年房子買賣有絕招　巴菲特教你快速脫售

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▲▼買房子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲巴菲特在加州的一棟濱海別墅，竟然20個月都脫不了手。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

財經中心／綜合報導

股神巴菲特也會投資失利？他在加州的一棟濱海別墅，竟然20個月都脫不了手，最後只能比開價低於3成賣出。

根據彭博資訊指出，這棟其實是1971年，巴菲特用15萬美元購入的房子，本來要賣的時候巴菲特開價是1100萬，沒想到最終也只用750萬美元成交。其實這棟房子優點頗多，包含有超大海景，市內空間有3,600平方英尺，那到底最後成交價會如此之低，原來這其中有3個關鍵因素：

1.巴菲特開價太高

巴菲特雖是股神，卻也犯了房地產買家常見的錯誤，將房價高估了。根據當地房地產公司的數字顯示，該區房價的中位數是188萬美元，而平均脫手日子約要等226天：就算另一間房仲網的房價中位數有到650萬美元，卻還是只有約巴菲特開架的一半，因此根據當地房產專家Daren Blomquist的分析，這樣的房子遲遲賣不出去是有跡可循。而當房子在市場上越久，買家也都會更謹慎想說怎麼都無法成交，是有什麼因素賣不出去，如此惡性循環讓巴菲特在市場上的地位更不利

2.美國利率走高

川普的高利率政策，連帶使得貸款利率飆升，讓購屋者卻步；另一項降低房貸利息扣抵稅額的政策，把抵扣額壓限制在10,000美元，對房地產市場更不利。不動產資料公司Attom Data Solutions主管布倫奎斯特就說，在某些高稅州的地方，一棟房子要繳的稅金，輕易就超過抵扣額，買家當然就不願意輕易出手。


3.市場的房子過多

過多的房子也成為買家有利的市場，相較於全美待售的房子比前一年少了14%，該地區待售的房屋量竟還成長了3個百分點，那當然買家就相對有更多籌碼了。在該區，只有一成的房子市售價高於定價，遠不及全美平均的19%

那要如何避免這些錯誤呢？記住這些原則可以幫助你：

1.先了解當地市場的行情及競爭對手的動向，若開價太高，你的房屋自然是無人問津。

2.讓房子保持中性，因為有些低調的客人，就不會買色彩太過鮮明，或是太搶眼的房子。若是太高調，就先稍稍整理一下吧。

3.先開低價，吸引買家，若想賣得好價錢，不如反其道而行，先開低價吸引眾多買家，讓他們在檯面競爭的時候提價。就算價格跟本來自己預期可能還是有些微落差，不過這樣也能加快房屋販售的速度。

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關鍵字：巴菲特,賣屋,賣房子,脫售

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