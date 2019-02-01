癌症權威、中研院士洪明奇接任中國醫大校長





▲中國醫藥大學校長交接儀式，洪明奇（右）為新任校長。（圖／中國醫大提供）

生活中心／綜合報導

中國醫藥大學今（1）日舉辦第19屆校長交接典禮，新任校長洪明奇自卸任校長李文華手中接過印信，並將接續完成中醫大的願景成為世界百大。洪明奇本身為癌變基因治療權威，與唐獎在學術上有密切互動與交流，唐獎首屆（2014）生技醫藥奬得主、諾貝爾（2018）生理及醫學奬得主詹姆斯．艾利森（James P. Allison）昨日也親自給予祝賀。

1日校長交接典禮典禮由中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海主持，包含中央研究院前院長李遠哲、台中市長副市長楊瓊瓔等人出席。

蔡長海表示，洪明奇是國際知名分子生物學及癌症基因研究專家，2002年並榮獲中央研究院院士，他原本在安德森癌症中心擔任研究副校長，而他領導的癌症研究團隊更有突破性的發現，在教育與科學上的成就，都具有國際高度的威望，在他的領導下中國醫大將更進一步發展，快速與國際學術研究機構接軌，強化學校未來的研發與教學能量，邁向更好的境界。

洪明奇致時表示，在中國醫大邁向世界一流大學的關鍵時刻，加入這個前進的行列，心情誠惶誠恐也激情澎湃，將會以集思廣益的領導方式，與全體中醫大的各階層夥伴共同打拼，以中醫大為平台，聯合台灣各研究機構、醫學中心、大學，共同努力培育下一代的英才，創造台灣生醫奇蹟，在世界發陽光大。

▲洪明奇院士接任中國醫藥大學校長，唐獎首屆（2014）生技醫藥奬得主、諾貝爾（2018）生理及醫學奬得主詹姆斯．艾利森（James P. Allison）特親自給予祝賀。（圖／唐獎教育基金會提供）

值得一提的是，洪明奇與與唐獎在學術上有密切互動與交流，唐獎教育基金會執行長陳振川特別表達恭賀之意，唐獎首屆（2014）生技醫藥奬得主、諾貝爾（2018）生理及醫學奬得主詹姆斯．艾利森（James P. Allison）昨日也親自給予祝賀。

另一位唐獎（2018）生技醫藥獎得主、美國MD安德森癌症中心名譽院長約翰‧曼德森（John Mendelsohn）過去曾共事20多年，去年唐獎週期間還特別代表曼德森發表演說及擔任唐獎大師論壇中醫大場之與談人，他十分推崇曼德森在癌症領域的崇高地位，在其領導下MD安德森癌症中心成為全美第一。

洪明奇表示，MD安德森癌症中心跟33個不同的國家合作，與台灣也早有交流，身為MD安德森癌症中心學術副校長的他，特別引進相關技術到中醫大，並讓多位優秀台灣醫生到該中心受訓，促進癌症醫療技術的推進。