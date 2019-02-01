影／郭董紮根AI教育　出錢印3萬本人工智慧教科書

記者姚惠茹／台北報導

鴻海科技集團今天（1日）舉行年度大會，鴻海董事長郭台銘趕在農曆年前透過臉書直播宣布，為了讓下一代不要輸在起跑點，自掏腰包出版「人工智慧導論」教科書，不僅初版3萬本先給老師閱讀，後續還將開課培訓，為台灣高中生的人工智慧教育鋪路。

▲郭董臉書直播處女秀。（圖／翻攝臉書）



鴻海科技集團今天舉行年度大會，議程中邀請2018鴻海科技獎得主來到鴻海進行「與青年對話」，鴻海董事長郭台銘不僅親自出席，還把整個過程放在昨天才開張的正版郭董臉書上直播，下午2點直播開始後，吸引近2000人同時觀看，許多網友也直接按讚。

針對科技獎學生報告，郭台銘首先表示，雖然只有三分鐘的報告，但是從學生身上看到對於科技展望的追求熱忱，除了值得集團同仁學習之外，更加希望可以透過鴻海獎學鯨計畫這個平台，幫助學生完成夢想，並提到威州廠最近有做改變，本來希望做大量生產，但是集團有很多好的研發技術、人才、資源，應該要調整結合成研究發展，一起走向新藍海。

特別的是，郭董提到自己發現大陸高一新生已經把人工智慧當作必修課程學習，對於這本書郭董自己覺得內容淺顯易懂，不僅買了兩萬本給同仁觀看，甚至覺得台灣也應該要學習人工智慧課程，因此找來台灣教授共同編撰高中教材，目前已經在做最後校稿，即將在近期出版，自己更是給出經費，先印初版三萬本送高中老師，後續還希望可以開設培訓課程，讓下一代不會輸在起跑點。

這次郭董臉書直播，吸引近2000人同時觀看，獲得逾1000個按讚，上百分享與留言，不少網友紛紛留言「郭董好讚」、「就是為了看郭董」，就連主持人都說郭董的魅力，才能吸引這麼多人來看科技獎這麼艱深的題材，也有網友針對學生報告留言「5G來了」、「5G是未來發展」、「郭董直接投資」，甚至有網友建議「做一個長照機器人」、「怎麼跟鴻海的產業結合」、「再口語化介紹」。

▲2018鴻海科技獎得主來到鴻海與郭董進行「與青年對話」。（圖／翻攝臉書）