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換家具迎新年　全台最大連鎖家具品牌詩肯 力拚雙位數展店

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▲搶攻新春採購商機，詩肯今年將逐步增加中南部地區門市比重，以站穩全台最大連鎖傢俱品牌之地位。（圖／詩肯提供）

▲搶攻新春採購商機，詩肯今年將逐步增加中南部地區門市比重，以站穩全台最大連鎖傢俱品牌之地位。（圖／詩肯提供）

記者林淑慧／台北報導

農曆春節將屆，不少人趕在年前採購家具打造新氣象，全台最大連鎖家具品牌詩肯表示，除持續推出新品外，今年也將透過多品牌、多產品與多元行銷整合等三箭齊發策略，向雙位數展店目標邁進。

詩肯表示，為搶攻農曆春節檔期的汰換家具需求，旗下各品牌新產品已陸續上市，包括新增茶几、櫃類、寢具等周邊產品，以提升產品品項的豐富度，迎戰旺季需求。

詩肯董事長林福勤。（圖／記者李毓康攝）

▲詩肯董事長林福勤。（圖／記者李毓康攝）

另外，為鎖定消費者對既有傢俱擴充的需求，預計於第一季陸續推出柚木腳凳、畸零空間收納、高頭枕等產品，其次，強化Facebook、LINE等社群媒體行銷推廣及品牌異業合作機會，以帶動門市來客數及單店營收表現。

詩肯指出，自2018年起積極針對集團旗下各品牌產品研發設計，進行全面升級，並在去年第四季引進德國原裝進口電動床，並積極擴充睡眠寢具產品品項等，利用鮮明品牌形象打入不同傢俱領域，力求擴大集團品牌市占率。

展望後市，詩肯表示，目前集團全省品牌門市已達122家，今年仍以雙位數展店計畫不變；考量中南部地區房市銷售熱絡、門市面積等，未來將逐步增加中南部地區門市比重，以站穩全台最大連鎖傢俱品牌之地位。

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