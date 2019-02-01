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這公司85萬人求職！最低時薪465元　其他老闆壓力倍增

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▲▼亞馬遜。（圖／CFP）

▲亞馬遜目前最低時薪為15美元，一個月收到上萬履歷。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

全球電商龍頭亞馬遜（Amazon）在去年11月將最低時薪調至15美元（約465元台幣），這讓公司在當月收到85萬封履歷這破紀錄的應徵量比先前最高求職紀錄多出兩倍！

根據Quartz報導，亞馬遜1月31日公布發布的第四季度和全年收益報告中，最低時薪15美元的策略不僅僅讓公司一個月收到85萬封履歷，更影響了全美25萬多員工、英國的1萬7000多名員工以及年底購物季的20多萬臨時員工，截至去年12月31日，亞馬遜一共雇用了64萬7500名員工，比去年同期成長了14%。

▲亞馬遜提供大量工作機會。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞馬遜的薪資吸引大量求職者。（圖／達志影像／美聯社）

亞馬遜各地公司原本的最低時薪並不一致，舉例來說，美國德州奧斯汀亞馬遜物流中心原本時薪為10美元，新澤西州羅賓斯維爾則是13.5美元，英國倫敦的亞馬遜時薪10.5英鎊（約433元台幣），英國其他地區時薪則為9.5英鎊。

這次調薪，亞馬遜選擇在假日這樣的熱門時段公布這項消息，這讓那些本就愁招聘不到員工的公司壓力倍增，人員配備公司TrueBlue財務官Derrek Gafford表示，「我們需要對此保持紀律，在這個低失業率的環境下，篩選、找員工比其他時期更具挑戰性。」

報導指出，有分析師擔心亞馬遜的新工資將會削減利潤，但目前看來，似乎並未影響其獲利，亞馬遜第四季度的利潤為30億美元，超過FactSet分析師預期的28億美元。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：亞馬遜,時薪,應徵

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