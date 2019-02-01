太陽能、面板「慘」業　裁員消息一路延續到年前

▲太陽能發電。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

太陽能、面板產業營運不佳，裁員消息從去年開始延續到年前，上週面板廠彩晶才被爆年前資遣88名產線作業員，今天（1日）英業達集團旗下太陽能事業英穩達，又再驚傳年前裁員125人，面對「慘」業態勢，只能說員工這個年不好過。

太陽能產業從去年大陸公布61新政，取消對太陽能產業的補貼之後，就不斷傳出台廠相繼減產的消息，接著更是出現系列裁員風暴，首先是龍頭廠茂迪開出第一槍，去年9月公告精簡人力，率先與300名外籍員工提前解約，隨後又再公告裁員2%人力，更在去年11月宣布裁員916 人，面臨三度裁員的困境。

元晶則在10月宣布精簡2成人力，以總員工數1400人來計算，等於裁減高達280名員工，至於綠能則在9月宣布進行組織優化，降低南科廠員工人數約203人，等於裁員幅度達2成，甚至在去年底因為財務危機，重訊宣布債權債務協商。

壞消息更是一路延續到年前，就在9天春節年假的前一天，英業達集團旗下太陽能事業英穩達，又再驚傳年前裁員125人，並且傳出營運每況愈下，從去年9月就開始停止發放獎金，10月再取消技術津貼，甚至部分員工拿不到資遣費，協商破局進入司法程序。

面板產業同樣進入寒冬，面對大陸產能開出，進入供過於求的態勢，大同旗下面板廠華映不僅傳出裁員消息，甚至在去年底因為財務危機嚴重，向法院聲請重整和緊急處分，接著產線因為遭到斷料一度停工，隨後又執行裁員計畫，裁撤63人。

面板廠彩晶上週也驚傳年前裁員消息，而且據傳原本是從去年底開始鼓勵優退，但是員工響應並不踴躍，因此公司就在年前啟動裁員，原本裁員幅度約5%，不過由南科管理局證實，彩晶預計裁員88人，佔整體員工人數2600人的3%左右，再再顯示產業面臨艱困環境。