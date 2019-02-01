美中貿易戰露曙光　陽明再加租長線貨櫃船　有利美洲市場佈局

▲陽明海運董事長謝志堅表示，美中貿易戰加速台商將生產基地遷往東南亞國家。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

美中高層貿易談判日前在華府舉行，美國總統川普昨（31）日推文表示「會議進展順利」，外界解讀美中貿易戰漸露曙光，也牽動航運業走向；陽明海運董事會已通過加租4艘1.1萬箱（20呎櫃）貨櫃船，以加強美國及中南美洲市場佈局。

這是自美國總統川普與大陸國家主席習近平去年12月在阿根廷會談，達成貿易戰休兵90天共識後，美中最高層級的談判。

川普推文表示，美中貿易談判進展順利，中方不希望關稅增加，並認為若達成協議對他們較好，但要等到他與大陸國家主席習近平在不久的將來會面，才可能達成最終協議。

美中貿易戰持續延燒，牽動各產業在亞洲與美洲間供應鏈的佈局，為因應市場變化，陽明海運將加租4艘1.1萬箱（20呎櫃）貨櫃船，租期為10年，總租金約4至5億美元，以美國東岸與中南美洲為主要航線。

另外，陽明海運表示，去年下訂的10艘2800箱（20呎櫃）貨櫃船，將在2020年第二季後陸續交船，陽明規劃汰舊換新，用新船取代現有短租船舶；另外，為因應貿易戰下的供應鏈變化，也將著重東南亞國家網絡佈局，尋覓數個適當的轉口港，以支援轉運歐美之需求。