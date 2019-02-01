重啟核四？台電：別想！過程至少要6年根本來不及

▲台電說，核四重啟至少要6到7年，相關預算還要經過立法院同意才能編列，過程困難重重。（圖／台電提供）

記者馮建棨／台北報導

經濟部昨天（1/31）公布能源政策將依照2016年總統蔡英文上任時所規劃的藍圖繼續執行，2026達成非核家園，外界質疑，核四廠很快就可以啟用，應該要填補供電缺口，台電今天（1日）說，核四重啟需要經過續多程序，估計至少要6年以上，短時間無法補足供電缺口。

台電表示，核四重啟面臨許多困難，像是立法院三度決議限制核四重啟的可能；核四安全儀控系統的設計是全球獨一，且已經超過20年需要汰換，供應商也已停產，備品取得困難問題需要克服；重啟前也需要跟奇異公司展開繁瑣的修約談判程序，時程難估。

台電還說，如過這些困難都可以克服，但相關預算還是要經過立法院同意、向原能會提出啟封申請獲核准，及後續工程施作、燃料裝填後熱機測試等程序，評估各項工程實務，整體至少需時6至7年，且這還不包括無法估算時程。台電認為，核四如可重啟，後續執行項目均經過務實盤點、評估，無法3年完成。

台電說明，核四機組為先進沸水式反應爐(ABWR)，儀控設備為全球首座，與其他機組無法相容，且部分零件目前已停產，備品取得困難。另核四如可重啟，首需解決與廠商奇異公司的協商修約，處理包括工期與經費等項目，內容繁瑣，時程難以估算。

▼台電說，核四重啟至少要6到7年，相關預算還要經過立法院同意才能編列，過程困難重重。（圖／台電提供）