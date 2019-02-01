▲▼年終、紅包到手　專家：三成配置定期定額最好

▲專家建議，留存資金占獎金或紅包的3成理財。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

農曆春節到來，不少人年終獎金到手，理財專家建議，留存資金占獎金或紅包的3成，並透過定期定額方式投資共同基金最好。

第一金投信投資顧問部協理王源錦表示，由於基金公司每天會更新淨值與投資月報，且帳戶安全性與透明度高，適合作為一般投資人的理財規劃方式。加上基金的申購、贖回方便；同時，透過專業經理人操作，省去研究財報、選股的煩惱。

王源錦建議兩種理財方法，第一種是獎金為10萬元以內，建議分拆為12份，每月可投資金額約8000元，可投資1~3檔基金。若留存的獎金較少，如2萬元（每月約1600元），也不用煩惱，可以從薪水中提撥1400元，湊足3000元，同樣可以定期定額投資至少1檔基金。

以每月定期定額3000元為例，若能找到年化報酬率約4~5%的資產，透過複利效果，累計10年下來，也能存下約45萬元。如果只是存在銀行，累計10年約36萬元，兩者差距9萬元。

若獎金超過10萬元，仍可採取上述方法，或運用第二種方式：先單筆投入配息型基金，如：水電瓦斯等高股息基金、高收益債券基金，再將配息轉申購風險等級相對較高的股票型基金，藉此形成「基金養基金」的模式，逐步擴大個人資產規模。

積極投資人股債八二比

至於怎麼挑選基金？王源錦表示，對積極型的投資人來說，股票和高收益債券仍舊是不錯的選擇。如資金足夠投資多檔基金，可採取80%股票、20%高收債的比例配置。

但王源錦強調，股票應該著重中長期趨勢明確的資產，如：AI人工智慧相關、或跌破長期底部的陸股；至於高收債因為去年下跌，按過去經驗，沒有連續2年負報酬的紀錄，加上近期殖利率再度飆高，吸引力浮現。

穩健型投資人可考慮股債各半，股票同樣要挑長期趨勢明確的資產，短期即使有波動，趨勢不變下，中長期向上的機率仍高；債券可配置投資級債或高收益債券。

至於保守型投資人，股票約20%、債券80%。股票可考慮高股息或水電瓦斯等公用事業；債券偏好投資級債。

此外，春節期間，不少基金公司祭出優惠方案，減輕投資負擔。王源錦強調，投資理財成功的要素在「細水長流」，透過定期定額可創造時間複利效果，讓小錢也能滾出大財富。

▼紅包理財，圖點開放大。（資料來源：第一金投信）