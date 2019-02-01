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3年後缺電？經濟部：台灣從來不缺電

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▲▼ ▲▼經濟部昨天公布能源政策照舊，但受限公投限制火力發電，經濟部還是說，台灣不缺電。（圖／資料照）

▲經濟部昨天公布能源政策照舊，但受限公投限制火力發電，經濟部還是說，台灣不缺電。（圖／資料照）

記者馮建棨／台北報導

經濟部昨天（1/31）公布能源結構盤點結果，受到公投限制火力發電將每年減少1%，推估這兩年可以達成，第三年受限電力結構而無法做到，被解讀成3年後缺電，經濟部今天（1日）澄清，說這是誤導民眾，嚴正予以駁斥，台灣從不缺電，現在不會未來也不會，否認未來會有缺電的危機。

經濟部昨天召開記者會，說明能源配比研究將照舊，面對缺電請大家支持太陽光電及風力發電、燃氣機組及天然氣接收站的等各項開發企劃能如期完成，相信可以達到備轉容量率10%、容量15%的目標，不會有缺電問題。

由於公投要政府每年減少1%的火力發電，經濟部說今明兩年可以達成，第三年則有困難，經濟部也說不清實際狀況，因此被解讀成第三年恐有缺電危機，經濟部說從供給面、需求面完整評估後，2019及2020年可做到年減少火力發電1%，並能穩定供電。第3年(2021)開始，繼續執行年減火電1%有困難，原因是火力發電占比高，在火電被減1%，在2021年時綠電、核電無法再額外增加及用電持續成長前提下，是無法執行，但經濟部強調，台灣不缺電。

經濟部說，核電評估結果不樂觀，燃煤發電又處處受發電限制，綠能及燃氣發電將成為未來供電主力，政府目前正按照既定的能源轉型方向進行，國人及工商企業可以放心，政府可以確保穩定供電，備用容量率可達15%、備轉容量率可達10%。經濟部再次表示，2021年沒有缺電問題。

▼經濟部昨天公布能源政策照舊，但受限公投限制火力發電，經濟部還是說，台灣不缺電。（圖／記者林敬旻攝）

▼經濟部昨天公布能源政策照舊，但受限公投限制火力發電，經濟部還是說，台灣不缺電。（圖／記者林敬旻攝）

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