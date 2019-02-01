研華完成收購歐姆龍子公司80%股權　更名研華日本

▲研華躍台灣國際品牌前五名。（圖／研華提供）

記者周康玉／台北報導

工業電腦龍頭研華 （2395） 今（1）日宣布，認購日商歐姆龍（OMRON）旗下OMRON Nohgata80%股權，交易完成，總金額達5.2億元，OMRON Nohgata更名為研華日本（Advantech Technologies Japan，簡稱ATJ）。

研華指出，合併後原經營團隊維持不變，與研華Embedded-IoT事業群（EIoT SBG）整合進行產品開發及業務布局。研華將藉由購併ATJ，加速拓展研華於日本嵌入式系統市場份額以及增強在地化服務，同時加深與OMRON Corporation在IoT Platform之合作。

OMRON Nohgata更名為Advantech Technologies Japan （簡稱: ATJ）。ATJ位於日本福岡縣直方市，客戶分布多位於九州及關西，專精於機器人、工廠自動化、工具機與醫療相關應用。

研華嵌入式物聯網事業處總經理張家豪表示，日本是研華發展IoT的戰略市場。當地成熟的先進製造產業，每年均創造穩定的嵌入式系統與板卡需求，而物聯網相關的發展機會也相當巨大。

張家豪表示，ATJ既有營運即專注於醫療設備、機器人、以及工具設備等產業的DMS（客製化設計製造）服務，未來將結合研華EIoT的嵌入式系統與板卡的設計能量與產品廣度並導入WISE-PaaS IoT 軟體平台服務模式，並與研華東京辦公室分工合作，對ATJ客戶導入研華標準產品的推廣及販售、與研華集團零件共同採購綜效，可大幅提升ATJ的競爭力，進而擴大研華在九州以及其他關西地區的在地服務機會與市場涵蓋率。