永豐餘股東臨時會拍板通過　小金雞永道登陸IPO拚今年掛牌

▲永豐餘今日召開股東臨時會，通過旗下子公司永道申請在中國大陸掛牌上市案。（圖／永豐餘提供）

記者紀佳妘／台北報導

永豐餘（1907）今（1）日召開股東臨時會，通過子公司永道無線射頻標籤有限公司申請在大陸證交所上市，預計上半年送件申請，預估今（2019）年可以順利掛牌，未來可望成為永豐餘的小金雞。

永道在2007年揚州正式營運投產，永豐餘發言人殷國堂表示，10年前月產能幾千萬枚，如今年產能達30億枚，成為全球第一大的RFID ODM製造商，全球市佔率約25%。

永道2018年繳出漂亮的成績單，去年合併營收4.75億元（約新台幣億元），年增5.14%，前3季稅後純益8700萬人民幣（約新台幣億元），年增12.1%，預期全年獲利可望續創新高。

永豐餘指出，永道順利在陸股上市後，公司將取得更多元的籌資管道，用以擴建及提升現有的生產線、強化業務競爭力，並購置先進的研發測試設備，增強公司自主創新能力，吸引更多的優秀專業人才，讓永道加速成長茁壯。

永豐餘近年轉型成投資控股公司，策略佈局轉投資事業在各產業領域深耕發展，成效逐步有成，包括2012年分割紙與紙板事業部讓與中華紙漿，2014年專注新藥研發的太景生物科技上櫃掛牌，率先取得國人首張第一類新藥研發的藥證；2016年開發創新醫材的益安生醫上櫃掛牌；2017年的申豐特用應材於台灣證交所上市，以擴增產線。