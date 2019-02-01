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宏達電、華碩與宏碁夾縫生存　日經點出台灣品牌廠落後原因

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▲▼新店裕隆城空拍,新店家樂福,HTC總部,宏達電,裕隆企業總部,裕隆汽車城。（圖／記者湯興漢攝）

▲宏達電總部。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／綜合報導

台灣科技品牌廠曾經聞名全球，卻在新一波全球科技廠牌競爭中落後，《日經新聞》點出，主要就是因為台灣代工產業的成功與消費市場產生利益衝突，再加上內需規模不大，以及資本雄厚的大陸、韓國品牌廠崛起的關係。

報導內容提到，台灣科技品牌廠發展領先全球，甚至在國際打出知名度，但卻在一波一波的科技廠牌競爭中落後，並以宏達電、華碩與宏碁為例，分析台灣科技品牌面臨的困境原因，像是如今華碩和宏達電的智慧型手機在全球的市占已經不到1%，甚至是台灣的內需市場，市占總計也不到15%，不僅大幅落後蘋果、三星，甚至追不上大陸品牌的OPPO、華為和小米合計的18%。

內容提到台灣過去在科技產業起步較早，甚至在國際間與三星、LG等南韓大廠齊名，但是後來在科技品牌之路缺出現明顯差距，尤其是宏達電到2018第3季為止，已經連續14個季度虧損並且不斷傳出裁員消息，華碩的手機業務也在去年第4季認列虧損62億元，宏碁則在個人電腦領域陷入苦戰。

分析原因，報導訪問到亞洲經濟研究所主任研究員佐藤幸人，直指台灣在代工產業的成功與消費市場產生利益衝突，再加上台灣無法撐起具有規模的內需市場，反觀大陸、南韓品牌廠，甚至有政府在背後支持，而台廠主推的產品又以低價為主，贏不過資本雄厚的南韓品牌廠，又在大陸品牌廠崛起後陷入困境。

最後報導指出，台灣在代工領域已經達到世界級的規模，像是半導體代工龍頭台積電和電子代工龍頭鴻海，但是品牌之路仍然不應放棄，因此鴻海就在2016年收購日本夏普，發展自有品牌，呼籲台灣企業應在大陸勞動成本上漲與美中貿易戰之際，尋找新的成長模式。

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關鍵字：宏達電,華碩,宏碁,日經,台灣品牌廠,蘋果,三星

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