美官員主張對超富者課徵70%的稅　小摩CEO贊同「我沒問題」

▲小摩CEO戴蒙同意有錢人應繳納更多的稅。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

美國民主黨議員科特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）本月稍早提出對收入超過1000萬美元的富人課徵70%所得稅的想法。而摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）對此稱，只要運用合理，支付更高的稅「沒問題」。

科特茲主張，對年收入超過1000萬美元以上的富人徵收70%所得稅，而另一民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）則提超對擁有超過5000萬美元資產的富豪每年徵收2%的「富豪稅」，資產超過10億美元的家庭更提高至3%。這些主張引發了近期一場關於如何有效解決美國貧富差距問題的論辯。

彭博報導，戴蒙周三（30）透過電子郵件表示，收入最高的收入最高的個人能支付更多費用，對於支付更高的稅金，以應對社會中的基本挑戰和不公平現象，「我沒有問題。」戴蒙也稱，「但是，我們需要確保稅金能夠最有效地發揮作用 」。他在電子郵件中也建議政府可擴大所得稅抵免，以此來幫助那些「真正需要」的人。

這並非戴蒙首次建議富人應繳納更多的稅。他在最近一次致投資人的信函中寫道：「我們應該有一個累進的稅收制度（幫助低收人士）逐步對富有的人徵收更高的稅，就向我一樣。」