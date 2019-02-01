影／1月PMI回升至47.9%仍連3個月緊縮　景氣「谷底反彈」再等等

記者紀佳妘／台北報導

中華經濟研究院今（1）日公布1月台灣採購經理人指數（PMI）已連續3個月呈現緊縮，不過指數從2012年7月創編以來最快緊縮速度回升3.1個百分點至47.9%；非製造業經理人指數（NMI）中斷連續2個月的擴張，指數下跌2.6個百分點，來到49%，不過景氣是否從谷底反彈，仍得持續觀察。

全體製造業對「未來六個月的景氣狀況」已連續5個月呈現緊縮，指數微幅上升1.7個百分點至34.9%。另從6大產業PMI中，電子暨光學產業分別連續4、6個月呈現緊縮，但仍維持在2012年7月創編以來相對低點，基礎原物料與交通工具產業同步緊縮，分別來到32.5%、34.1%，僅食品暨紡織產業持回升走勢。

▲中華經濟研究院院長陳思寬。（圖／記者紀佳妘攝）

非製造業對「未來六個月的景氣狀況」已連續7個月呈現緊縮，這個月指數已連續7個月緊縮，指數較去年12月小幅下滑0.1個百分點至36.7%。在8大產業中，有7個產業回報未來景氣狀況為緊縮，包括運輸倉儲業（29.2%）、住宿餐飲業（31.8%）、零售業（31.8%）、批發業（32.1%）、金融保險業（37.8%）、營造暨不動產業（37.9%）與教育暨專業科學業（39.1%），只有資訊暨通訊傳播業呈現擴張。

中華經濟研究院院長陳思寬表示，1月PMI已從創編以來最快緊縮速度回升3.1個百分點至47.9%，主要是新增訂單與生產數量指數回升減緩緊縮力道，不過該指數是與上月相較，如今恰逢農曆春節前，出現提前拉貨的力道，因此本月觀察重點在於回升速度，屬於谷底反彈還是年前拉貨力道，這次指數回升主要是來自電子暨光學產業貢獻較大。