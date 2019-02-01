東南亞情侶用交往紀念日買刮刮樂　竟一次刮中百萬獎金

▲刮刮樂示意圖，非中獎人。（圖／記者李毓康攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

今年超夯的刮刮樂「2000萬超級紅包」又添一百萬獎金得主，中獎是一對東南亞來台玩的情侶，用交往紀念日挑選了刮刮樂，竟一試就刮中百萬。

開在恆春老街上的「萬鑫彩券行」多年前曾刮出刮刮樂最高獎金30萬元，今年過年前經銷商特地準備了糖果到恆春鎮福德路土地公廟拜拜，祈求可以開出大獎，投注站開在恆春老街附近，平時觀光客就很多，拜拜後沒多久，店內來了一對年紀約30到40歲的情侶，他們是來台灣自由行的東南亞旅客，因為剛好路過彩券行，看到2000元刮刮樂有送賓士車，用交往紀念日挑選了一張16號的「2000萬超級紅包」，想不到竟好運刮出100萬元。

台彩表示，「2000萬超級紅包」共有3個2000萬、5個200萬加賓士車、300個100萬，統計至1月31日為止，已刮出1個200萬加賓士車、24個100萬。

另一個很夯的刮刮樂就是「大三元」，共有5個頭獎200萬，也刮出一個頭獎！據新北市瑞芳區「金錢櫃公益彩券行」店員表示，刮中頭獎的是投注站的熟客，年紀將近40歲，每個月總會上門幾次來買刮刮樂或是電腦型彩券。中獎當天傍晚和老婆外出買晚餐時，老婆先進去美食街採買，而他在外面等待，摸了摸口袋發現有200元，就直接轉進投注站，在老闆娘的介紹之下，挑選了一款和電影聯名的「大三元」刮刮樂，很幸運刮中1500元。

原本想說就此停住，把1500元當作私房錢，但在老闆娘熱心的介紹之下，又刮了幾張100元的新款刮刮樂，也陸續中了一些小獎，最後選擇了「大三元」，起初是刮到英文數字O，再來看到T，原本還在和老闆娘開玩笑說接下來不會是P吧(刮區內英文代碼TOP為頭獎)，結果話才說完P就出現在眼前，而他還不相信自己的眼睛還請老闆娘幫忙確認，結果大家一起在投注站內大叫，因為真的中了「大三元」頭獎200萬元，原來好運來的時候、持之以恆買彩券，財運真的會降臨！

「金豬疊疊樂」刮刮樂共有5個頭獎200萬，目前也已刮出1個。據新北市新莊區「豪仲彩券行」店員表示，刮出頭獎的得主是一位年約65歲的婦女。這位客人在刮出大獎當天，早上已在別家彩券行刮中1000多元的獎金，在回家的路上就覺得既然手氣這麼好，是不是應該繼續再刮呢？經過「豪仲彩券行」時，就決定再來買幾張刮刮樂玩玩看！

她一進到店裡的櫃台就詢問店家有什麼好玩的刮刮樂，店家向客人介紹說：「今年是豬年，你可以試試看這款『金豬疊疊樂』，只要同一直排刮出3隻豬的圖案就可以得到獎金喔」！於是客人就請店家拿3張給她，婦人刮到第3張果真刮出3隻豬，可是刮刮樂上顯示太多0，客人看不清楚是多少獎金，請店家確認後竟發現是頭獎，她很開心地馬上打給家人分享這個喜悅，並且一直向店內供奉的彌勒佛表達感激之情，更感謝店家挑選這3張刮刮樂給她。