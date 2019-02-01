Fed轉鴿美元走弱　壽險業最怕日圓暴衝



▲日圓。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

財經中心／綜合報導

全球市場震盪以及經濟成長趨緩跡象令美國聯準會（Fed）脫離穩定緊縮的路徑，立場轉變為「鴿」聲嘹亮，可能令日圓兌美元持續升值，去年12月至今年1月，日圓兌美元累計升值逾4%。這讓日本壽險業者憂心忡忡，至於購買美國公債，一些業者認為不需急於加碼。

根據外媒報導，日本明治安田生命保險公司（Meiji Yasuda Life Insurance）正在觀望日圓的漲勢，不急於加碼美債。該公司美國公債及固定收益證券投資部門的團隊經理Kenichiro Kitamura表示，聯準會今年可能暫停升息，甚至在2020年降息，如此一來將使美債對日債的溢價縮小。

Kitamura指出，涉及美元、日圓的風險中，最令人擔心的是一旦Fed改變升息路徑，日圓可能因此勁升，但日本央行面對這個狀況卻沒有應對的選項，只能維持原本的貨幣政策。

日本對未避險美國公債的需求升高之際，一些銀行家早已預期日圓兌美元會升破110日圓，但Kitamura表示，目前就大舉加碼，時機可能過早；他認為，日圓可能繼續升至105，日銀的超寬鬆政策減緩日圓升值步調，但日圓可能短暫升破100。

Kenichiro Kitamura指出，策略之一是在美債殖利率較高時，例如10年期公債殖利率升至3%時買進，然後在日圓「極端強勁」時賣出避險部位。

而市場目前關注即將公布的美國1月非農就業報告，市場預期就業將增加16.5萬個，低於12月的31.2萬。根據Forex.com駐倫敦市場分析師Fawad Razaqzada也表示：「美元再度走軟，如果就業和薪資數據不如預期，將進一步強化Fed的謹慎展望，並降低進一步升息的可能性。」