提高獎金與中獎率！　大樂透玩「連碰」秘訣曝光

▲想提高大樂透獎金，可以玩連碰法。（圖／記者李毓康攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

大樂透春節加碼正式開跑，過年期間大樂透連開10天。若想要增加中獎率、提高獎金怎麼做？台彩總經理蔡國基建議，可以採「連碰」方式，也就是選超過6個號碼的玩法，雖然投注金額較高，但中獎率跟獎金都會跟著提高。

蔡國基建議，春節期間大樂透可連續10天包牌買7個號碼，也就是所謂的「7連碰」。大樂透一般一注是6個號碼，但許多人不知道，大樂透可以選超過6個號碼，只要選超過6個號碼就稱為「連碰」，可選擇7連碰、8連碰，最多可到16連碰。

選用的號碼數量愈多，投注金額就愈高，正常6個號碼的大樂透一注50元，7連碰則為350元，雖然投注金額高達7倍，但中獎金額及機率也會相對提高。舉例來說，大樂透中3個號碼的普獎金額為400元，若以7連碰方是中獎，得獎金額便會拉抬至1600元。

蔡國基自己也愛玩「7連碰」，他早已經訂好2月1日到2月10日的大樂透，採「7連碰」一天約要花350元，10天下來是3500元。

另外，投注站老闆也大方分享常見的2種包牌法。像是「立柱」，6組中愈前面的排數意味著它在你心目中愈有可能開出的號碼，舉例來說，6組號碼中選擇用「03」作為「柱仔」(俗稱「主支」)，也就是你認為這期一定會開出的號碼，那接下來買的每一注號碼都一定會有「03」，號碼的數量則看個人。

另一種是「組織包牌」，較適合已經是資深彩迷，對大樂透研究已久的民眾，主要是依照個人經驗選擇幾個歷來最常開出的號碼，接著便用這幾個號碼作組織，去跑剩餘的46個號碼。無論買幾注，每一注內都會有你選擇的幾個號碼。