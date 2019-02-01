虧損、獲利衰退　仍發高酬金給董事的「肥貓」公司有11家



▲台灣證券交易所31日公布所有上市公司申報2017年第二階段董事及監察人酬金實際支領情形。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

證交所1月31日公布所有上市公司申報2017年第二階段董事及監察人酬金實際支領情形、合理性說明及其他相關資訊，卻發現上市公司2017年合併報表出現虧損或獲利大幅衰退，但實際發放給董事酬金激增的公司卻高達11家。

第二階段公布實際數並同時公布虧損仍派發高酬金的「肥貓」公司，也將公布「2017年稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」的公司（肥貓）資訊，包括公司代號、公司名稱、2017年稅後虧損金額、董監事酬金總額及平均每位董監事酬金，投資人可親洽網站搜尋。

觀察第二階段董事酬金增加的公司卻發現，其中包括有如興（4414）、瑞利（1512）、環科（2413）等公司虧損；勤益投控（1437）、東哥遊艇（8478）、長興材科（1717）、事欣科（4916）、翔耀（2438）及怡利電（2497）等公司獲利大幅衰退，但董事酬金卻年增34%至最高293%不等。

據了解，從2017年度合併報表來看，如興虧損擴大，但平均每位董事酬金（以下均為平均每位董事酬金）38萬元，年增216%。如興說明，是因為2017年8月1日收購JDU集團後，營運規模大幅成長，考量董事承擔責任增加，且相較上市櫃公司略低，將董事每月車馬費酬勞由1萬調高為5萬元。

而瑞利虧損擴大、衰幅更高達353%，董事酬金發放410.29萬元，年增293%。瑞利表示，因為4位董事退休領取退職退休金共3,428萬元，致拉高平均數。

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