大樂透春節加碼起跑　派50歲大叔去買、電腦選號中獎率高！

▲去年大樂透億元以上頭獎多為50到59歲男性。（圖／記者李毓康攝）

記者戴瑞瑤／綜合報導

大樂透在今天(2月1日)正式進入春節加碼，今天起連續10天開獎，春節期間總加碼3.6億元。加碼期大樂透怎麼買？台彩透露，去年獲得大樂透頭獎的絕大部分是50到59歲男性，且大部分頭獎得主喜歡電腦選號，快請家中爺爺、爸爸、哥哥、弟弟去買彩券試手氣。

大樂透從2月1日起到2月10日(初六)，連續10天每天開獎，每期頭獎保證1億元。今年春節加碼3.6億元，每期加開9個獎號，只要對中9個獎號中任6個即為對中獎項，每組獎金100萬元。如果2月1日到2月5日360組100萬獎金沒有全部送出，2月6日還會繼續加開9個獎號，直到360組100萬獎金全部送出。

誰去買財運最旺？據台彩統計，去年億元以上頭獎中獎人絕大多是男性，以大樂透來說，去年中獎的男性比例高，連刮刮樂3個2000萬元頭獎也都被男性抱走，若再把中獎金額超過500萬者加進來，去年男性高額中獎人中有超過6成4是爸爸。

且去年上半年有超過4成的億元中獎人，年齡皆分布在50歲到59歲之間。以去年10月23日大樂透頭獎1.13億元得主來說，就是一名年約50到59歲的男性。

若以購買習慣來說，台彩也發現，有5成以上的億元中獎人習慣在住家附近的投注站買彩券。而選號方式中，有6成以上億元中獎人習慣採用電腦選號。